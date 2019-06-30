Алина Гросу показала романтичное видео со свадебной церемонии в Москве

Неделю назад украинская певица Алина Гросу сыграла пышную свадьбу в Италии - 23 июня она и ее жених Александр обменялись клятвами верности на роскошной вилле возле Вероны. На торжестве побывали много звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе и крестная артистки Ирина Билык. Однако, как ранее рассказала Алина, сама роспись прошла немного раньше - 1 июня в одном из ЗАГСов Москвы.

Про ту церемонию Гросу почти не рассказывала и показала всего пару фото, да и те без супруга. Теперь же певица решила наконец показать, как все происходило - на своей странице в Instagram она опубликовала романтическое видео с росписи.

В ролике молодожены нежно целуются у ЗАГСа, выпускают белых голубей, едят каравай, пьют шампанское и разбивают бокалы, а также едут в машине. На некоторых кадрах также видно, как избранник Алины Александр играет на гитаре.

"1.06.2019Роспись", - лаконично подписала видео Гросу.

Видео: Алина Гросу расписалась с женихом Александром 1 июня (instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры звезды оставили множество умиленных отзывов, отмечая, какая же они красивая пара и желая счастья и деток.

Первое что подумала, глядя на эту пару, какие красивые детки у них будут) ))

Очень красивые и счастливые! Рада очень рада за вас

Счастья вам. Самая красивая пара

Какие вы прекрасные.. Любви вам побольше и понимания

Класні! Живіть щасливо, але головне довго-РАЗОМ!

Оооо горько

Счастья и любви вам на всю жизнь!

Очень красивая и влюблённая пара! Ребята, будьте счастливы!!!

Так мило.... А ж мурашки по шкірі

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Фото: Алина Гросу с мужем в Венеции (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, после свадьбы молодожены остались в Италии для небольшого отдыха. Там Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье - певица окунулась в озеро Гарда прямо в одежде и сделала эффектные фото.

Также Алина Гросу растрогала романтичным признанием новоиспеченному мужу Александру.