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Алина Гросу готовится к пополнению в семье


У любимой собаки певицы скоро родятся щеночки

23-летняя певица Алина Гросу недавно буквально взорвала сеть новостью о том, что летом она выходит замуж, а свадьба состоится не  где-нибудь, а в Венеции. О радостном событии проговорилась ее крестная Ирина Билык. Теперь же сама артистка сообщила о грядущем пополнении в их семье.

Однако не стоит спешить поздравлять ее с беременностью - как рассказала девушка, скоро у ее любимой собаки появятся щенки.

Алина опубликовала летнее фото, на котором она сидит на берегу реки в бело-голубом платье с открытыми плечами и держит на руках милого щеночка породы акита-ину.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Готовим новые песни, снимаем новые фильмы..Все это очень хорошо!)) Но главную новость я то вам так и не сказала.....))) у нас скоро снова щеночки будут. Алина счастлива, ура", - поведала исполнительница.

Поклонники тут же принялись обсуждать подобные новости в жизни их любимицы, не забывая оставлять ей комплименты.

  • "Фотка шикарная, и все,что на ней - тоже)"
  • "Какая же вы красивая"
  • "Это какая порода? Похож на щенка с фильма Хатико)"
  • "Да Это реально счастье"
  • "Боже какая милота)"
  • "Куколка"
  • "Алина, ты прекрасна"
  • "Жемчужинка. Какая порода? Акита?"
  • "Очень милые"
  • "Кукла барби"
  • "Як спражня мавка"
  • "Алина, ты такая милая, что глаз не отвести, вся милашечка сладенькая"
  • "Боже ты просто НЯШЕЧКА, и щеночек тоже)но ты больше)"

Напомним, ранее по-весеннему яркая Алина Гросу восхитила эффектным спортивным look'ом

Мы также писали, что Алина Гросу рассказала, делала ли пластику, и что парень думает о ее внешности.

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