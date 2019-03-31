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Аліна Гросу готується до поповнення в сім'ї


В улюбленої собаки співачки скоро народяться цуценятка

23-річна співачка Аліна Гросу нещодавно буквально підірвала мережу новиною про те, що влітку вона виходить заміж, а весілля відбудеться не де-небудь, а у Венеції. Про радісну подію проговорилася її хрещена Ірина Білик. Тепер же сама артистка повідомила про прийдешнє поповнення в сім'ї.

Однак не варто поспішати вітати її з вагітністю - як розповіла дівчина, скоро у її улюбленої собаки з'являться цуценята.

Аліна опублікувала літнє фото, на якому вона сидить на березі річки в біло-блакитній сукні з відкритими плечима і тримає на руках маленьке цуценя породи акіта-іну.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Готуємо нові пісні, знімаємо нові фільми..Все це дуже добре!)) Але головну новину я вам так і не сказала.....))) у нас скоро знову цуценята будуть. Аліна щаслива, ура", - розповіла виконавиця.

Шанувальники тут же почали обговорювати подібні новини в житті їх улюблениці, не забуваючи залишати їй компліменти.

  • "Фотка шикарна, і все,що на ній - теж)"
  • "Яка ви красива"
  • "яка Це порода? Схожий на цуценя з фільму Хатіко)"
  • "Так Це реально щастя"
  • "Боже яка милота)"
  • "Лялечка"
  • "Аліна, ти прекрасна"
  • "Перлинка. Яка порода? Акіта?"
  • "Дуже милі"
  • "Лялька барбі"
  • "Як спражня мавка"
  • "Аліна, ти така гарна, що очей не відвести, вся няшечка солоденька"
  • "Боже ти просто НЯШЕЧКА, і цуценя теж)але ти більше)"

Нагадаємо, раніше по-весняному яскрава Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом.

Ми також писали, що Аліна Гросу розповіла, чи робила пластику, і що хлопець думає про її зовнішність.

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