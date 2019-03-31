Аліна Гросу готується до поповнення в сім'ї

В улюбленої собаки співачки скоро народяться цуценятка
23-річна співачка Аліна Гросу нещодавно буквально підірвала мережу новиною про те, що влітку вона виходить заміж, а весілля відбудеться не де-небудь, а у Венеції. Про радісну подію проговорилася її хрещена Ірина Білик. Тепер же сама артистка повідомила про прийдешнє поповнення в сім'ї.
Однак не варто поспішати вітати її з вагітністю - як розповіла дівчина, скоро у її улюбленої собаки з'являться цуценята.
Аліна опублікувала літнє фото, на якому вона сидить на березі річки в біло-блакитній сукні з відкритими плечима і тримає на руках маленьке цуценя породи акіта-іну.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Готуємо нові пісні, знімаємо нові фільми..Все це дуже добре!)) Але головну новину я вам так і не сказала.....))) у нас скоро знову цуценята будуть. Аліна щаслива, ура", - розповіла виконавиця.
Шанувальники тут же почали обговорювати подібні новини в житті їх улюблениці, не забуваючи залишати їй компліменти.
Нагадаємо, раніше по-весняному яскрава Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом.
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