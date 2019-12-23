Александр Усик задумался об актерской карьере: У меня есть готовый сценарий фильма

Обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности Александр Усик принял участие сразу в двух проектах студии «Квартал 95» - Кубке Президента «Лиги смеха» (эфир на «1+1» уже 27 декабря) и «Вечернем Квартале» (покажут в Новогоднюю ночь на «1+1»), где с Евгением Кошевым боролся за сердце Елены Кравец. За кулисами спортсмен поделился своими впечатлениями и рассказал, как готовится к актерской карьере.

О дебюте в «Вечернем Квартале»

«Честно говоря, перед выходом на сцену я чуть-чуть нервничал, но в итоге все прошло хорошо. Слава Богу, сам я никогда не оказывался в такой ситуации (по сюжету Усик играет любовника героини Елены Кравец, которого ловит на горячем муж в исполнении Евгения Кошевого – Ред.).

А вообще я пересмотрел практически все проекты, которые делает «Квартал». Даже когда не попадаю на эфир, потом пересматриваю новые выпуски в YouTube. В жизни я со многими ребятами общаюсь – с Женей, Микой…А Юзик вообще ко мне на бои раньше приезжал».

О репетициях с Кошевым и Кравец

«У нас было не очень много репетиций – мы прогнали номер всего пару раз. После этого Лена и Женя мне сказали, что можно больше и не репетировать, что и так все нормально. И буквально за пару минут до выхода на сцену Лена дала мне важный совет – что иногда лучше не доиграть, чем переиграть».

Об участии в «Лиге смеха»

«Признаюсь, мне давно нравится «Лига смеха», и этот проект я смотрю регулярно. Прикольная не только идея самой программы, но и то, что команды представляют совершенно разный юмор. Поэтому, когда Женя Кошевой и Мика Фаталов предложили мне стать на время судьей этого проекта, я практически сразу согласился».

О любимых командах

«Для меня главное – чтобы было смешно. Но есть и любимые команды – это «Днепр», Луганская сборная, молдаване из «Стояновки». А вообще, у меня много любимчиков, иногда в игре «выстреливают» и совершенно неожиданные команды».

О шутках в свой адрес

«Я не боюсь шуток о себе. Наоборот даже, мне нравится, когда кто-то находит неожиданный поворот в, казалось бы, предсказуемой ситуации. Но, конечно, у юмора есть определенные границы, над чем-то можно шутить, а над чем – лучше не стоит. Кстати, я сам не прочь над кем-то пошутить. Мне кажется, у меня это неплохо получается».

О варианте стать постоянным тренером «Лиги смеха»

«Войти в судейскую команду на полный сезон у меня вряд ли получится, ведь на это нужно время. А я не хочу никого подводить. И давать свое согласие на постоянное присутствие в шоу в качестве судьи тоже не могу, хотя и был бы не против».

Об актерской карьере и байопике о себе

«Я не против и дальше участвовать в каких-то проектах. Может быть, в сценах, где будет больше слов. Мне это, правда, очень интересно. Я погружаюсь в роль, пропускаю ее через себя. Кстати, если честно, у меня уже есть готовый сценарий фильма! Я его сам написал. Уже очень давно я веду дневник, в котором записываю все важные моменты в моей жизни. И таких дневников уже насобиралось аж четыре. Так что это практически готовый сценарий по моей биографии. Более того, я сам готов сыграть себя же, если кто-то решится снять такой фильм. Ведь, как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ведь никто лучше меня самого не знает, как я переживал эти моменты. И, мне кажется, если поработать и поучиться актерскому мастерству, смогу их снова повторить. Могу быть совершенно разным – и смешным, и серьезным, и грустным».