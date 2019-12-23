Олександр Усик задумався про акторську кар'єру: У мене є готовий сценарій фільму

Володар чемпіонських поясів за всіма престижними версіями серед професійних боксерів сучасності Олександр Усик взяв участь відразу у двох проектах студії «Квартал 95» - Кубку Президента «Ліги сміху» (ефір на «1+1» уже 27 грудня) і «Вечірньому Кварталі» (покажуть у Новорічну ніч на «1+1»), де з Євгеном Кошовим боровся за серце Олени Кравець. За лаштунками спортсмен поділився своїми враженнями і розповів, як готується до акторської кар'єри.

Про дебют у «Вечірньому Кварталі»

«Чесно кажучи, перед виходом на сцену я трохи нервував, але у результаті все пройшло добре. Слава Богу, сам я ніколи не опинявся у такій ситуації (за сюжетом Усик грає коханця героїні Олени Кравець, якого ловить на гарячому чоловік у виконанні Євгена Кошового - Ред.).

А взагалі я переглянув практично всі проекти, які робить «Квартал». Навіть, коли не потрапляю на ефір, потім переглядаю нові випуски у YouTube. В житті я з багатьма акторами зі студії спілкуюся – з Женею, Мікою ... А Юзік взагалі до мене на бої раніше приїжджав».

Про репетиції з Кошовим і Кравець

«У нас було не дуже багато репетицій – ми прогнали номер всього пару раз. Після цього Олена і Женя мені сказали, що можна більше і не репетирувати, що і так все нормально. І буквально за пару хвилин до виходу на сцену Олена дала мені важливу пораду – що іноді краще не дограти, ніж переграти».

Про участь у «Лізі сміху»

«Зізнаюся, мені давно подобається «Ліга сміху», і цей проект я дивлюся регулярно. Прикольна не тільки ідея самої програми, а й те, що команди представляють абсолютно різний гумор. Тому, коли Женя Кошовий і Міка Фаталов запропонували мені стати на час суддею цього проекту, я практично відразу погодився».

Про улюблені команди

«Для мене головне – щоб було смішно. Але є і улюблені команди – це «Дніпро», Луганська збірна, молдавани зі «Стоянівки». А взагалі, у мене багато улюбленців, іноді у грі «вистрілюють» і зовсім несподівані команди».

Про жарти на свою адресу

«Я не боюся жартів про себе. Навпаки навіть, мені подобається, коли хтось знаходить несподіваний поворот у, здавалося б, передбачуваній ситуації. Але, звичайно, у гумору є певні межі, над чимось можна жартувати, а над чимось – краще не варто. До речі, я сам не проти над кимось пожартувати. Мені здається, у мене це непогано виходить».

Про варіант стати постійним тренером «Ліги сміху»

«Увійти в суддівську команду на повний сезон у мене навряд чи вийде, адже на це потрібен час. А я не хочу нікого підводити. І давати свою згоду на постійну присутність в шоу в якості судді теж не можу, хоча і був би не проти».

Про акторську кар'єру і байопік про себе

«Я не проти і далі брати участь у якихось проектах. Може навіть в сценах, де буде більше слів. Мені це, правда, дуже цікаво. Я поринаю у роль, пропускаю її через себе. До речі, якщо чесно, у мене вже є готовий сценарій фільму! Я його сам написав. Вже дуже давно я веду щоденник, в якому записую всі важливі моменти в моєму житті. І таких щоденників вже назбиралося аж чотири. Так що, це практично готовий сценарій по моїй біографії. Більш того, я сам готовий зіграти себе ж, якщо хтось зважиться зняти такий фільм. Адже, як то кажуть, якщо хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Адже ніхто краще за мене самого не знає, як я переживав ці моменти. І, мені здається, якщо попрацювати і повчитися акторської майстерності, зможу їх знову повторити. Я можу бути абсолютно різним – і смішним, і серйозним, і сумним».