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Активний і допитливий: Джамала показала оригінальний фотосет з синочком-непосидою

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2020 - 10:27
Активний і допитливий: Джамала показала оригінальний фотосет з синочком-непосидою
Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка "поскаржилася" на раптові складнощі під час ефектного фотосету

Джамала разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим і сином Емір-Рахманом вирішила не мучити себе довгим перельотом на екзотичні острови і вибрала більш популярний і доступний у всіх відносинах напрямок – Єгипет. До того ж, поїздка стала першим серйозним досвідом подорожі з малюком. Маленький непосида ледь не залишив зіркову маму без ефектного фотосету, адже раз у раз намагався потрапити в кадр і вимагав до себе уваги. Про це співачка розповіла в новому пості в Instagram і навіть надала фотодокази.

На серії знімків артистка відображена на березі моря. Вона красується в чорному довгому повітряному платті без рукавів з відкритими плечима і глибоким вирізом на спині. Емір-Рахман теж є на деяких кадрах, він не відходить далеко мами, "контролюючи" процес зйомки.

"Майже нереально встигнути зробити красиві фотографії, якщо поруч маленька, але дуже активна і допитлива дитина! Ті, хто відпочивав з дітьми, зрозуміють. Спасибі, мій улюблений фотограф Сеїт-Бекір", - підписала вона фотосет авторства коханого чоловіка.

Джамала на відпочинку в Єгипті з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У InstaStories Джамала опублікувала більше фото з маленьким Емір-Рахманом і захоплювалася мужністю і витримкою всіх мам-блогерів і просто любительок барвистих фотосетов з дітьми.

"Просто схиляюся перед усіма блогерами та й просто активними користувачами інста з маленькими дітьми. Навіть наші фотосесії в 2 хвилини – це нереально", - підписала вона один з кадрів зі своїм коханим непосидою.

Джамала з сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальникам Джамали сподобався її оригінальний фотосет, про що вони повідомили в коментарях, а Емір-Рахман зворушив користувачів.

  • Дуже красиво, просто неймовірно!
  • Насолоджуйтесь кожною миттю з цим маленьким людиною. Вони так швидко ростуть.
  • Наша принцеса моря
  • Дуже красива
  • Ви дуже мудра і гарна
  • Гарна

Скріншот коментарів

До речі, Джамала зачарувала курортним фотосетом з чоловіком і сином і показала, як відпочиває в Шарм-ель-Шейху з близькими і коханими.

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