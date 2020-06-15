Само очарование: Настя Каменских в романтическом наряде похвасталась осиной талией

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица надела одновременно скромное и невероятно женственное платье

Настя Каменских обожает менять наряды и перевоплощаться на камеру, причем не только для клипов и выступлений. Певица отлично освоилась в популярной соцсети TikTok , а самые интересные ролики с музыкальным сопровождением размещает в Instagram. Так, Настя решила предстать перед поклонниками в неожиданном для нее образе – романтичной девушки в милом и скромном наряде, лишь подчеркнувшем ее женственность.

Выигрышный приталенный силуэт, мелкий цветочный орнамент, воротничок-стойка на завязках и вырез в зоне декольте, а также объемные длинные рукава-фонарики - женственный наряд отлично подчеркнул фигуру и добавил девушке кокетливости и легкости. Поклонники сразу отметили, что талия артистки выглядит осиной. Сама она скромно и застенчиво улыбается, а ее макияж в естественных тонах лишь подчеркнул природную красоту Насти.

Под видео скопилась немало лестных комментариев.

Настя Каменских продемонстрировала очень нежный и романтичный образ (видео: instagram.com/kamenskux)

Очень горячая: Настя Каменских в бикини завела сеть аппетитными формами

Хорошенькое платьице!

Мило привлекательно. Молодец, Настя

Прекрасна

Красотка

У тебя очень классное платья

Ты как всегда просто класс

Такая хорошенькая

Какое платье красивое

Такая лапуся

Очаравательная

Скриншот комментариев

Также в сториз Настя продемонстировала свой повседневный лук в розовых тонах: футболка-поло и удобные спортивные шорты, а также белые кроссовки.

Настя Каменских вышда на прогулку в спортивном луке (фото: instagram.com/kamenskux)

На одном из снимков она позирует в компании подруги – дизайнера одежды Анны Андрийчук-Завгородней, жены участника группы MOZGI и экс-вокалиста коллектива "Время и Стекло", а также друга Потапа – Алексея-"Позитива" Завгороднего.

Настя Каменских показала селфи с лучшей подругой (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских назвала топ-3 действенных упражнений для округлых и упругих ягодиц.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite