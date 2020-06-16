Активний ранок: спортивна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

З самого ранку співачка вирушила на велосипедну прогулянку

Настя Каменських багато працює над підтриманням гарної форми і стрункої фігури - зірка правильно харчується і регулярно займається спортом, до чого долучила і чоловіка Потапа. Співачка із задоволенням ділиться порадами в мережі і навіть влаштовує для шанувальників онлайн тренування. Одним з її секретів стрункості і бадьорості на весь день є ранній підйом і активний ранок - пробіжка або тренування.

Ще один прекрасний варіант - прогулянка на велосипеді! Саме його артистка вибрала і показала свій спортивний ранок в Instagram. На фото задоволена Настя відображена на велосипеді посеред пустельної дороги, при цьому одну руку вона підняла вгору.

Артистка вибрала для вилазки короткі чорні шорти, білу футболку з принтом і кросівки, захоплюючи стрункими ніжками. Волосся вона зібрала в пучок і не стала наносити макіяж.

Настя Каменських початку ранок з прогулянки на велосипеді (фото: instagram.com/kamenskux)

"Активний ранок - мій улюблений ранок. А як розпочався день у вас? хто в скільки прокинувся?" - написала Каменських.

Фолловери почали розповідати про свій початок дня і захоплюватися красою і фігурою Насті.

Мій ранок почався з пробіжки і книги

Настя,який же ти позитивний человечик! Яка трудівниця-як бджілка!

Блін, я тільки що прокинулася))

Я в шість ранку прокидаюся ) мої діти близнюки не дають поспати

Тільки що прокинулися)

Добрий ранок, я прокинулася о 7:20

Прогулянка на велосипеді з ранку, це дуже корисно. Так тримати

так, якщо я активно проводжу ранок, відчуваю, що день вдався

Моє прекрасне ранок почався о 06:30 з купання у річці

Молодчинка, Настунєчка.... а я плаваю в Дніпрі, вода , правда, холодну вата , як для мене.... та я не звертаю на це увагу, бо Дніпровська вода цілюща, дає сили....

Дуже довга рука

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських в романтичному вбранні похвалилася осикою талією.

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Автор: Lite