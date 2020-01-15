Актер "Дизель Студио" Егор Крутоголов впервые показал четырехмесячного сына Макса

Актер и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов сейчас отдыхает с семьей и друзьями на острове Маврикий. Сегодня счастливый отец впервые выставил фото младшего сына на своих страницах в соцсетях.

Егор Крутоголов уже 13 лет счастлив в браке с Екатериной Крутоголовой. Пара воспитывает двух сыновей — девятилетнего Льва и четырехмесячного Макса. Ранее родители не показывали младшего сына в социальных сетях. А сегодня Егор впервые опубликовал на своей странице в инстаграме забавную фотографию с малышом:

«Как закончились праздники?» — подписал фото юморист.

Егор Крутоголов с сыном Максом (фото: instagram.com/dizelmano)

Известно, что Макс уже не впервые путешествует. Родители стараются с младенчества показывать ребенку мир:

— МикроМакс уже был в Италии в возрасте двух месяцев. А теперь мы привезли его на Маврикий. Мы оба здесь впервые. И очень довольны! Остров прекрасный: чисто, никто не докучает, местные жители радуют мультикультурностью, толерантностью и знанием нескольких языков. Природа здесь красивая, океан прозрачней прозрачного. Всё, что мы видим на рекламных картинках курортов мира, — здесь! Только без фотошопа.

Несмотря на многочасовой перелет, малыш перенес поездку нормально:

— Всё было хорошо. Только один раз при посадке в Стамбуле МикроМаксу, видимо, заложило ушки, и он включил сирену! (смеется). Пассажиры нас даже пропустили вперед на выходе.

Со старшим сыном Львом (фото: instagram.com/dizelmano)

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