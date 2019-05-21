"Лелека залишив подаруночок": Даша Астаф'єва показала нового члена сім'ї

Співачка обзавелася ще одним вихованцем
Даша Астаф'єва відома своїми відвертими і навіть еротичними фотосесіями, а також яскравими і епатажними образами. Проте є у неї і інша, більш м'яка і домашня сторона. Саме її співачка продемонструвала на нових фото, а також показала нового члена своєї сім'ї.
Заодно артистка похвалилася і двома зручними, але стильними образами. Спочатку Даша позувала у червоному спортивному костюмі з жовтим поясом і червоних кросівках. При цьому на руках вона тримає чарівне біле цуценятко - свого нового вихованця по кличці Луна. Зазначимо, що у знаменитості вже є собака породи сіба-іну на прізвисько Чичико. Судячи з усього, малюк цієї ж породи.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
"Пролітав, тут, у нас лелека над будинком... залишив подаруночок) Знайомтеся, білий і пухнастий терорист - Луна. #всегдамечталавставатьвпятьутрабезбудильника", - підписала фото Астаф'єва.
Після чого вона влаштувала своїм улюбленцям спільну фотосесію. Артистка разом з собаками позувала на зеленому газоні.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Даша приміряла ефектний наряд - картату сукню-сарафан, під яку одягла чорну водолазку. Малятко Луну вона тримала на руках, а Чічі гордо сидів поруч.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники прийшли в захват від такого поповнення в сім'ї і залишили багато зворушених відгуків. Багато відзначили, що тепер і Чичі буде веселіше, адже у нього з'явилася компанія.
Нагадаємо, Даша Астаф'єва зачарувала мережу дитячим фото з мамою.
Ми також писали, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.
До речі, Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Никитюк і ведучої Каті Осадчої.