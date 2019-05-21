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"Лелека залишив подаруночок": Даша Астаф'єва показала нового члена сім'ї

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2019 - 09:48
"Лелека залишив подаруночок": Даша Астаф'єва показала нового члена сім'ї
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка обзавелася ще одним вихованцем

Даша Астаф'єва відома своїми відвертими і навіть еротичними фотосесіями, а також яскравими і епатажними образами. Проте є у неї і інша, більш м'яка і домашня сторона. Саме її співачка продемонструвала на нових фото, а також показала нового члена своєї сім'ї.

Заодно артистка похвалилася і двома зручними, але стильними образами. Спочатку Даша позувала у червоному спортивному костюмі з жовтим поясом і червоних кросівках. При цьому на руках вона тримає чарівне біле цуценятко - свого нового вихованця по кличці Луна. Зазначимо, що у знаменитості вже є собака породи сіба-іну на прізвисько Чичико. Судячи з усього, малюк цієї ж породи.

&quot;Лелека залишив подаруночок&quot;: Даша Астаф'єва показала нового члена сім'ї

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Пролітав, тут, у нас лелека над будинком... залишив подаруночок) Знайомтеся, білий і пухнастий терорист - Луна. #всегдамечталавставатьвпятьутрабезбудильника", - підписала фото Астаф'єва.

Після чого вона влаштувала своїм улюбленцям спільну фотосесію. Артистка разом з собаками позувала на зеленому газоні.

&quot;Лелека залишив подаруночок&quot;: Даша Астаф'єва показала нового члена сім'ї

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Даша приміряла ефектний наряд - картату сукню-сарафан, під яку одягла чорну водолазку. Малятко Луну вона тримала на руках, а Чічі гордо сидів поруч.

&quot;Лелека залишив подаруночок&quot;: Даша Астаф'єва показала нового члена сім'ї

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від такого поповнення в сім'ї і залишили багато зворушених відгуків. Багато відзначили, що тепер і Чичі буде веселіше, адже у нього з'явилася компанія.

  • "Вітаю, це таке щастя"
  • "Супер! Таке позитивне фото))"
  • "Даша, вітаємо з поповненням"
  • "Ааааа клас! треба терміново потискати!"
  • "Гарні собачки"
  • "Я б навіть сказала: яке зворушливе фото!)))"
  • "Ах ти бозі ти мій. Краса тискательная"
  • "Аааааааа, який пухнастий малюк"
  • "Який солоденький!!!!"
  • "Ти така мила в домашньому і з песиком...)"
  • "Рівень краси та душевності у даному фото за гранню..."
  • "Ура, тепер у Чічі є пара"
  • "Ой-ой-ой! Суцільне мімімі"
  • "Ніжна і елегантна, схожі як Одрі Хепберн із фільму Римські канікули!!!"
  • "Тепер у Вас багато Чічєй буде!!!!"

Нагадаємо, Даша Астаф'єва зачарувала мережу дитячим фото з мамою.

Ми також писали, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.

До речі, Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Никитюк і ведучої Каті Осадчої.

"До мурашок": Тіна Кароль заворожила фанів природною красою "Так схожа на маму": Даша Астаф'єва зачарувала мережу дитячим фото
Новини України певецДаша Астаф'єва
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