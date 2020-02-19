Агрессор и стрипуха: что известно об участницах шоу Від пацанки до панянки 4

После первого эпизода «Від пацанки до панянки» на Новом канале на проекте осталось 10 участниц
Четвертый сезон проетка Від пацанки до панянки бьет все рекорды. В первой программе проект покинули сразу пять девушек. Они так и не стали ученицами Школы леди. Остальным участницам предстоит долгий путь к изменениям.
Юля Чигринец
Юля – очень агрессивная. Она провоцирует людей на драки. В своей враждебности винит мать. Сразу после рождения та отказалась от Юли, а когда девочка год прожила у приемных родителей, передумала и забрала малышку обратно. В родной семье вместо любви «пацанка» получила издевательства родителей и братьев. На проекте хочет побороть агрессию и научиться доверять людям.
Вика Алехина
От этой «пацанки» также отказалась мама, когда малышке исполнился месяц. Ее усыновилидочерили, но с приемными родителями не удалось построить теплые отношения. Девушка чувствует себя одинокой. Выпивает и гуляет на полную катушку. Не видит смысл в жизни и боится не дожить до 20 лет. Мечтает найти и изменить себя.
Женя Мазур
Женин папа умер от передозировки наркотиками, а мама вынуждена была отправиться на заработки в Польшу. Девушку воспитывали бабушка и дедушка. Когда же они умерли, ее жизнь пошла по наклонной. Женя начала принимать наркотики. На запрещенные вещества зарабатывает воровством. Хочет побороть зависимость ради счастливого будущего.
Катя Устинова
«Пока водка льется, сердце бьется», – любит говорить Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день! «Пацанка» пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок. Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать. Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви.
Алина Шевченко
Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые проходят впустую. Она привлекает к себе внимание дурацкими проделками, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей.
Анастасия Филиппская
Со стороны кажется, что у Насти не жизнь, а сказка. Она работает су-шефом на известном французском горнолыжном курорте, знает пять языков и может послать на них. Но если присмотреться, становится понятно, что не все так просто. Она привлекает внимание к себе пранком и троллингом, достаточно деспотичная в работе и считает себя выше остальных. На проекте хочет научиться контролировать себя и стать более женственной.
Сабина Шейко
С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого «пацанка» стала агрессивной и одинокой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь.
Мария Переселкина
Эта распущенная «пацанка» работает стриптизершей. Хотя от клиентов у нее нет отбоя, чувствует себя одинокой. Маша – сама по себе. Ее родители развелись, когда та была ребенком. Папа забрал дочь к себе, но не воспитывал. Девочка по очереди жила у всех родственников. Мама во второй раз вышла замуж. Новый муж избивал женщину. От побоев у нее выросла опухоль, женщина умерла. Маша пришла на проект, чтобы изменить жизненные приоритеты и понять, кто она есть на самом деле.
Вика Кошутина
Чрезмерно раскованная «пацанка» свои ночи проводит на вечеринках, а дни перед веб-камерой, предоставляя виртуальные секс-услуги. Девушка любит выпивать и употребляет запрещенные вещества. С детства ее ненавидел отец, избивая до потери сознания. Он доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Девушка пришла на проект, чтобы разобраться со своим распущенным поведением.
Влада Роговенко
Від пацанки до панянки 4: участницы курили траву и танцевали на столе
Влада за словом в карман не лезет. Она дерзкая, любит привлекать к себе внимание разными дурацкими способами. После участия в проекте «Супермодель по-украински» Влада могла построить успешную карьеру, но променяла моделинг на гульки. На проекте хочет кардинально изменить себя и свою жизнь.
Новые выпуски проекта «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале