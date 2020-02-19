Агрессор и стрипуха: что известно об участницах шоу Від пацанки до панянки 4

Четвертый сезон проетка Від пацанки до панянки бьет все рекорды. В первой программе проект покинули сразу пять девушек. Они так и не стали ученицами Школы леди. Остальным участницам предстоит долгий путь к изменениям.

Юля Чигринец

Город – Полтава

Возраст – 19 лет

Прозвище – #Бандитка

Юля – очень агрессивная. Она провоцирует людей на драки. В своей враждебности винит мать. Сразу после рождения та отказалась от Юли, а когда девочка год прожила у приемных родителей, передумала и забрала малышку обратно. В родной семье вместо любви «пацанка» получила издевательства родителей и братьев. На проекте хочет побороть агрессию и научиться доверять людям.

Вика Алехина

Город – Краматорск

Возраст – 18 лет

Прозвище – #Боксерша

От этой «пацанки» также отказалась мама, когда малышке исполнился месяц. Ее усыновилидочерили, но с приемными родителями не удалось построить теплые отношения. Девушка чувствует себя одинокой. Выпивает и гуляет на полную катушку. Не видит смысл в жизни и боится не дожить до 20 лет. Мечтает найти и изменить себя.

Женя Мазур

Город – Винница

Возраст – 19 лет

Прозвище – #Батюшка

Женин папа умер от передозировки наркотиками, а мама вынуждена была отправиться на заработки в Польшу. Девушку воспитывали бабушка и дедушка. Когда же они умерли, ее жизнь пошла по наклонной. Женя начала принимать наркотики. На запрещенные вещества зарабатывает воровством. Хочет побороть зависимость ради счастливого будущего.

Катя Устинова

Город – Киев

Возраст – 18 лет

Прозвище – #Канарейка

«Пока водка льется, сердце бьется», – любит говорить Катя. Ведь ее главное развлечение в жизни – алкоголь. Она может выпить пять литров пива за день! «Пацанка» пережила развод родителей, а потом и вовсе оказалось, что она – приемный ребенок. Как только папа признался в этом, отношения с близкими испортились. Девушка начала убегать из дома и выпивать. Мечтает изменить себя, чтобы показать родителям, что она достойна любви.

Алина Шевченко

Город – Вышгород

Возраст – 21 год

Прозвище – #Двезвезды

Алина – бездельница. Ничем не занимается и совершенно не видит смысла в своих буднях, которые проходят впустую. Она привлекает к себе внимание дурацкими проделками, может что-то по приколу украсть. В апатии к жизни винит семью. Пришла на проект, чтобы изменить себя и не повторять ошибок родителей.

Анастасия Филиппская

Город – Харьков

Возраст – 24 года

Прозвище – #Париж

Со стороны кажется, что у Насти не жизнь, а сказка. Она работает су-шефом на известном французском горнолыжном курорте, знает пять языков и может послать на них. Но если присмотреться, становится понятно, что не все так просто. Она привлекает внимание к себе пранком и троллингом, достаточно деспотичная в работе и считает себя выше остальных. На проекте хочет научиться контролировать себя и стать более женственной.

Сабина Шейко

Город – Лозовая

Возраст – 20 лет

С детства Сабина видела вокруг себя только агрессию. Ее отчим избивал мать, а когда девушке исполнилось 13 лет, он сдал ее на бои без правил. Из-за этого «пацанка» стала агрессивной и одинокой. Несколько раз она пыталась покончить с собой. Считает, что Школа леди – последний шанс наладить жизнь.

Мария Переселкина

Город – Львов

Возраст – 22 года

Прозвище – #Стрипуха

Эта распущенная «пацанка» работает стриптизершей. Хотя от клиентов у нее нет отбоя, чувствует себя одинокой. Маша – сама по себе. Ее родители развелись, когда та была ребенком. Папа забрал дочь к себе, но не воспитывал. Девочка по очереди жила у всех родственников. Мама во второй раз вышла замуж. Новый муж избивал женщину. От побоев у нее выросла опухоль, женщина умерла. Маша пришла на проект, чтобы изменить жизненные приоритеты и понять, кто она есть на самом деле.

Вика Кошутина

Город – Одесса

Возраст – 19 лет

Прозвище – #Синяк

Чрезмерно раскованная «пацанка» свои ночи проводит на вечеринках, а дни перед веб-камерой, предоставляя виртуальные секс-услуги. Девушка любит выпивать и употребляет запрещенные вещества. С детства ее ненавидел отец, избивая до потери сознания. Он доводил дочь до нервных срывов и панических атак. Девушка пришла на проект, чтобы разобраться со своим распущенным поведением.

Влада Роговенко

Город – Днепр

Возраст – 24 года

Від пацанки до панянки 4: участницы курили траву и танцевали на столе

Влада за словом в карман не лезет. Она дерзкая, любит привлекать к себе внимание разными дурацкими способами. После участия в проекте «Супермодель по-украински» Влада могла построить успешную карьеру, но променяла моделинг на гульки. На проекте хочет кардинально изменить себя и свою жизнь.

Новые выпуски проекта «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале