ru
ua

Агресор і стрипуха: що відомо про учасниць шоу Від пацанки до панянки 4

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Після першого епізоду «Від пацанки до панянки» на Новому каналі на проекті залишилося 10 учасниць

Четвертий сезон проекту Від пацанки до панянки б'є всі рекорди. У першій програмі проект покинули відразу п'ять дівчат. Вони так і не стали ученицями Школи леді. Іншим учасницям чекає довгий шлях до змін.

Юля Чигринець

  • Місто – Полтава
  • Вік – 19 років
  • Прізвисько – #Бандитка

Юля – дуже агресивна. Вона провокує людей на бійки. У своїй ворожості звинувачує матір. Відразу після народження та відмовилася від Юлі, а коли дівчинка рік прожила у прийомних батьків, передумала і забрала дитину назад. У рідній сім'ї замість любові «пацанка» отримала знущання батьків і братів. На проекті хоче побороти агресію і навчитися довіряти людям.

Віка Альохіна

  • Місто – Краматорськ
  • Вік – 18 років
  • Прізвисько – #Боксьорша

Від цієї «пацанки» також відмовилася мама, коли малій виповнився місяць. Її вдочерили, але з прийомними батьками не вдалося побудувати теплі стосунки. Дівчина почувається самотньою. Випиває і гуляє на повну котушку. Не бачить сенсу в житті і боїться не дожити до 20 років. Мріє віднайти і змінити себе.

Женя Мазур

  • Місто – Вінниця
  • Вік – 19 років
  • Прізвисько – #Батюшка

Женін тато помер від передозування наркотиками, а мама змушена була вирушити на заробітки до Польщі. Дівчину виховували бабуся й дідусь. Коли ж вони померли, її життя пішло під укіс. Женя почала приймати наркотики. На заборонені речовини заробляє крадіжками. Хоче побороти залежність заради щасливого майбутнього.

Катя Устинова

  • Місто – Київ
  • Вік – 18 років
  • Прізвисько – #Канарейка

«Поки горілка ллється, серце б'ється», – любить говорити Катя. Адже її головна розвага в житті – алкоголь. Вона може випити п’ять літрів пива за день! «Пацанка» пережила розлучення батьків, а потім і взагалі виявилося, що вона – прийомна дитина. Щойно тато зізнався в цьому, стосунки з близькими зіпсувалися. Дівчина почала тікати з дому й випивати. Мріє змінити себе, щоб показати батькам, що вона гідна любові.

Аліна Шевченко

  • Місто – Вишгород
  • Вік – 21 рік
  • Прізвисько – #Двезвезды

Аліна – нероба. Нічим не займається і зовсім не бачить сенсу в своїх буднях, що минають марно. Вона привертає до себе увагу безглуздими витівками, може щось по приколу вкрасти. В апатії до життя звинувачує сім'ю. Прийшла на проект, щоб змінити себе і не повторювати помилок батьків.

Анастасія Філіпська

  • Місто – Харків
  • Вік – 24 роки
  • Прізвисько – #Париж

З боку здається, що в Насті не життя, а казка. Вона працює сушефом на відомому французькому гірськолижному курорті, знає п'ять мов і може послати на них. Але якщо придивитися, стає зрозуміло, що не все так просто. Вона привертає увагу до себе пранкои і тролінгом, досить деспотична в роботі і вважає себе вищою за інших. На проекті хоче навчитися контролювати себе і стати більш жіночною.

Сабіна Шейко

  • Місто – Лозова
  • Вік – 20 років

З дитинства Сабіна бачила навколо себе лише агресію. Її вітчим бив матір, а коли дівчині виповнилося 13 років, він здав її на бої без правил. Через це «пацанка» стала агресивною і самотньою. Кілька разів вона намагалася накласти на себе руки. Вважає, що Школа леді – останній шанс налагодити життя.

Марія Пересьолкіна

  • Місто – Львів
  • Вік – 22 роки
  • Прізвисько – #Стрипуха

Ця розбещена «пацанка» працює стриптизеркою. Хоча від клієнтів у неї немає відбою, почувається самотньою. Маша – сама по собі. Її батьки розлучилися, коли та була дитиною. Тато забрав доньку до себе, але не виховував. Дівчинка по черзі жила у всіх родичів. Мама вдруге вийшла заміж. Новий чоловік бив жінку. Від побоїв у неї виросла пухлина, жінка померла. Маша прийшла на проект, щоб змінити життєві пріоритети і зрозуміти, хто вона є насправді.

Віка Кошутіна

  • Місто – Одеса
  • Вік – 19 років
  • Прізвисько – #Синяк

Надмірно розкута «пацанка» свої ночі проводить на вечірках, а дні перед веб-камерою, надаючи віртуальні секс-послуги. Дівчина любить випивати і вживає заборонені речовини. З дитинства її ненавидів батько, б'ючи до втрати свідомості. Він доводив доньку до нервових зривів і панічних атак. Дівчина прийшла на проект, щоб розібратися зі своєю розпусною поведінкою.

Влада Роговенко

Влада по слово до кишені не лізе. Вона зухвала, любить привертати до себе увагу різними безглуздими способами. Після участі у проекті «Супермодель по-українськи» Влада могла побудувати успішну кар'єру, але проміняла моделінг на гульки. На проекті хоче кардинально змінити себе і своє життя.

Нові випуски проекту «Від пацанки до панянки» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі

Диво, яке дарує Всевишній: Джамала стане мамою вдруге Таємниці ДНК 2 сезон: СТБ покаже продовження успішного проекту
Читати всі новини