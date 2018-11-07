"Афродіта": Надія Мейхер захопила пікантним знімком

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка засумувала за морем і теплом

Відома українська співачка і телеведуча, екс-учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер порадувала шанувальників відвертим знімком. Фото з СПА-салону знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку 36-річна Надія сидить на бортику басейну в чорному купальнику, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах. В руках артистка тримає келих з коктейлем, а на обличчі у неї замислений вираз.

"Для тих, кому не вистачило тепла і моря - є перевірене місце. Доброго дня, дорогі!" - написала Мейхер.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Підписники співачки прийшли в захват і в коментарях назвали її "пристрасною", "сексуальною" і "Афродітою".

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер також вразила шанувальників фігурою в купальнику.

Зазначимо, що українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами.

Як повідомлялося, екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.

Відео: РБК-Україна