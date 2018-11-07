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"Афродіта": Надія Мейхер захопила пікантним знімком

Lite » Зірки 07.11.2018 - 11:33
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка засумувала за морем і теплом

Відома українська співачка і телеведуча, екс-учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер порадувала шанувальників відвертим знімком. Фото з СПА-салону знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку 36-річна Надія сидить на бортику басейну в чорному купальнику, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах. В руках артистка тримає келих з коктейлем, а на обличчі у неї замислений вираз.

"Для тих, кому не вистачило тепла і моря - є перевірене місце. Доброго дня, дорогі!" - написала Мейхер.

&quot;Афродіта&quot;: Надія Мейхер захопила пікантним знімкомФото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Підписники співачки прийшли в захват і в коментарях назвали її "пристрасною", "сексуальною" і "Афродітою".

&quot;Афродіта&quot;: Надія Мейхер захопила пікантним знімком&quot;Афродіта&quot;: Надія Мейхер захопила пікантним знімком

&quot;Афродіта&quot;: Надія Мейхер захопила пікантним знімком&quot;Афродіта&quot;: Надія Мейхер захопила пікантним знімком

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер також вразила шанувальників фігурою в купальнику.

Зазначимо, що українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами.

Як повідомлялося, екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.

Відео: РБК-Україна

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