"Афродіта": Надія Мейхер захопила пікантним знімком

Співачка засумувала за морем і теплом
Відома українська співачка і телеведуча, екс-учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер порадувала шанувальників відвертим знімком. Фото з СПА-салону знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку 36-річна Надія сидить на бортику басейну в чорному купальнику, солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах. В руках артистка тримає келих з коктейлем, а на обличчі у неї замислений вираз.
"Для тих, кому не вистачило тепла і моря - є перевірене місце. Доброго дня, дорогі!" - написала Мейхер.
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Підписники співачки прийшли в захват і в коментарях назвали її "пристрасною", "сексуальною" і "Афродітою".
Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)
Нагадаємо, раніше Надія Мейхер також вразила шанувальників фігурою в купальнику.
Зазначимо, що українська співачка і телеведуча Надія Мейхер показала фанатам, з ким вважає за краще "ділитися" своїми секретами.
Як повідомлялося, екс-учасниця "золотого складу" групи "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка займається балетом, похвалилася своєю розтяжкою.
Відео: РБК-Україна