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Афродита: Даша Астафьева сверкнула шикарным бюстом в роскошном платье

Автор: Lite

Певица предстала в образе настоящей дивы

Даша Астафьева умеет будоражить воображение поклонников не только своими горячими ню-фотосетами и эротическими съемками, но быть одинаково сексуальной в роскошных нарядах. Поклонники певицы и актрисы давно называют ее фотосессии верхом эстетики, а в пикантных кадрах видят воплощение изящества и грации. Так, она доказала это в очередной раз своим новым фото в Instagram, на котором позирует в роскошном платье.

Артистка запечатлена в розовом вечернем наряде, в точности повторяющем волнительные изгибы ее тела с экстримальным декольте, украшенном россыпью камней, и шлейфом. Она распустила гладкие волосыи предстала с нежным макияжем в розовых тонах.

Поклонник тут же оценили роскошный лук звезды и завалили ее комплиментами.

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Даша Астафьева поразила фото в изысканном наряде с откровенным декольте (фото: instagram.com/da_astafieva)

Умопомрачительная: Даша Астафьева произвела фурор в неожиданном образе (фото)

  • Вы шикарная
  • Даша, вы уникальны,штучная ,редкая красота
  • Вау, краса яка
  • Красотка!
  • Прекрасна
  • Топовая фотка!
  • Красотка
  • Богиня
  • Афродита

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Даша Астафьева завела сеть фото в платье с "хищным" принтом. Наряд был с акцентом на зону декольте и облегал аппетитные формы певицы.

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Новости Украины Даша Астафьева