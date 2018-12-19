"А что для вас счастье?": Ани Лорак на грани развода изумила роковой красотой

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Не смотря на то, что в жизни певицы разыгралась семейная драма, артистка продолжает сохранять лицо и радует поклонников красивыми образами

В то же день, когда журналистам стало известно, о том, что украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет в России и ее муж-бизнесмен Мурат разводятся, звезда удивила шикарным внешним видом.

На своей страничке в соцсети Instagram она опубликовала фотографию в шикарном красном атласном платье с глубоким вырезом. На фото певица была похожа на кино-диву Софи Лорен в молодые годы.

Фото: Ани Лорак в образе роковой красотки (instagram.com/anilorak)

"Кинодива итальянского кино! Вы прекрасны! Создателю это фото мои почтения!"

"Очень красивый образ"

"Красотка"

"Фото — огонь! Красивая и страстная! Здесь не девушка, но Женщина! С ее мощной вселенской энергией!"

"Эсмеральда"

Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Так описали свои ассоциации с фото поклонники творчества украинской звезды.

В подписи под фото Лорак предложила подписчикам поговорить о счастье.

"А что для вас счастье?", - спросила своих поклонников Ани.

Тема счастья для Ани действительно актуальна, ведь именно она подала на развод. Удивительно, но за долгое время поклонники не стали критиковать фото звезды, а наоборот, тепло отозвались об образе певицы, и искренне поделились своими рассуждениями о том, что такое счастье.

Напомним, что слухи о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, ходили еще с октября, однако лишь теперь появилось официальное подтверждение. Как оказалось, артистка официально подала на развод в начале декабря.

Кроме того мы уже писали, что возможным поводом для развода певицы Ани Лорак с ее супругом стала его неверность. За близким контактом мужа Ани — Муратом проследили папарацци. В Интернете появились кадры на которых Мурат держит в объятиях незнакомку.

Ранее мы рассказали также о том, что Ани Лорак раскритиковали за снимок с дочерью. По мнению подписчиков кадр вышел не естественный и на нем не видно материнской любви.

Несколько фактов об Ани Лорак (Видео: РБК-Украина)