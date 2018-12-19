"А що для вас щастя?": Ані Лорак на межі розлучення здивувала фатальною красою

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Не дивлячись на те, що в житті співачки розігралася сімейна драма, артистка продовжує зберігати обличчя і радує шанувальників красивими образами

В той же день, коли журналістам стало відомо, про те, що українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе в Росії і її чоловік-бізнесмен Мурат розлучаються, зірка здивувала шикарним зовнішнім виглядом.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram вона опублікувала фотографію в шикарній червоній атласній сукні з глибоким вирізом. На фото співачка була схожа на кіно-диву Софі Лорен в молоді роки.

Фото: Ані Лорак в образі фатальної красуні (instagram.com/anilorak)

"Кінодіва італійського кіно! Ви прекрасні! Творцеві цього фото мої шанування!"

"Дуже гарний образ"

"Красуня"

"Фото — вогонь! Красива і пристрасна! Тут не дівчина, а Жінка! З її потужною вселенською енергією!"

"Есмеральда"

Скріншот: Коментарі до посту Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Так описали свої асоціації з фото шанувальники творчості української зірки.

В підписі під фото Лорак запропонувала підписникам поговорити про щастя.

"А що для вас щастя?", - запитала своїх шанувальників Ані.

Тема щастя для Ані дійсно актуальна, адже саме вона подала на розлучення. Дивно, але за довгий час шанувальники не стали критикувати фото зірки, а навпаки, тепло відгукнулися про образ співачки, і щіро поділилися своїми міркуваннями про те, що таке щастя.

Нагадаємо, що чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, ходили ще з жовтня, однак лише тепер з'явилося офіційне підтвердження. Як виявилося, артистка офіційно подала на розлучення на початку грудня.

Крім того, ми вже писали, що можливим привідом для розлучення співачки Ані Лорак з її чоловіком стала його невірність. За близьким контактом чоловіка Ані — Муратом простежили папараці. В Інтернеті з'явилися кадри на яких Мурат тримає в обіймах незнайомку.

Раніше ми розповіли також про те, що Ані Лорак розкритикували за знімок з дочкою. На думку підписників кадр вийшов не природнім і на ньому не видно материнської любові.

Декілька фактів про Ані Лорак (Фото: РБК-Україна)