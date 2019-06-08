"А вот и он": Алина Гросу впервые показала лицо мужа

8 июня, когда ей исполнилось 24 года, Алина Гросу ошарашила своих поклонников новостью о том, что она уже законная жена - 1 июня они с ее женихом Александром официально расписались. Однако сама свадебное торжество состоится позже и пройдет в Италии, в прекрасной Венеции.

Певица встречалась с возлюбленным четыре года, однако тщательно скрывала свою личную жизнь и ни разу не показывала его лица. Теперь этот момент настал - на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото с церемонии бракосочетания, которая прошла в Москве. На них она запечатлена в свадебном платье и с новоиспеченным мужем, лицо которого наконец-то четко видно.

"А вот и он! Выбирайте нашу лучшую фотку", – подписала Гросу публикацию.

Фото: Алина Гросу и ее муж Александр (instagram.com/alina_grosu)

На фото они с мужем позируют с цветами и бокалами шампанского в салоне роскошного авто.

Фото: Алина Гросу и ее муж Александр (instagram.com/alina_grosu)

Через несколько часов певица почему-то удалила пост.

Отметим, что про избранника знаменитости практически ничего не известно. Однако Алина немного разоткровенничалась о нем в новом интервью для Wmj.ru, которое сделано в форме блиц-опроса.

В этом году я впервые... вышла замуж.

Я никогда не забуду... это событие.

Выбирая между карьерой и семьей, я... выбрала мужчину, который никогда не поставит меня перед этим выбором.

В отношениях с любимым я никогда не позволяю себе... брать бразды правления в семье в свои руки. Он мужчина с большой буквы М. Настоящий лидер. И я всячески стараюсь быть более покладистой, даже имея свой боевой характер. Иногда у меня, конечно, получается не очень... Но это уже совсем другая история.

Фото: Алина Гросу и ее муж Александр (instagram.com/alina_grosu)

Когда я впервые увидела будущего мужа, то... подумала: "Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути... Никогда бы не хотела себе такого мужа". Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе.

Знакомство с его родителями прошло, когда... мы еще были просто друзьями. До отношений мы дружили около двух лет. И я никогда не думала, что эта дружба выйдет за рамки. Но потом, видимо, посмотрели друг на друга другим взглядом... и все.

Когда я познакомила его со своими родителями... переживала больше, чем когда знакомилась с его родителями (улыбается).

Фото: Алина Гросу и ее муж Александр (instagram.com/alina_grosu)

Мой муж никогда не... давал мне повода усомниться в его словах. Я ему абсолютно доверяю. Наверное, потому что мы вместе как семья всего неделю.

Но зато всегда... забывает помыть посуду, убраться и т. д. Ну, он мужчина, что с него взять, зато готовит он шикарно.

И вот мы вместе... как пара уже четыре года, как стоят штампы в паспорте — всего неделю.

Ранее крестная Алины Гросу Ирина Билык проболталась о деталях предстоящего торжества. По ее словам, свадьба состоится в июне в Венеции.

К слову, Алина Гросу уже успела отгулять веселый девичник в Праге, на который пригласила своих подруг. Певица устроила "пижамную вечеринку" и позировала вместе с девушками в шелковом белоснежном халате и фате.