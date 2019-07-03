"А чоловік бачив?" Дорофєєва з'явилася топлес на сторінках чоловічого глянцю

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва і Завгородній змінили кілька образів під час зйомки

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив – група "Время и Стекло" – прикрасили свіжий випуск популярного чоловічого глянцю XXL (лытный випуск). У мережі вже з'явилася ціла серія спекотних фото, на яких Дорофєєва позує в неймовірних нарядах, а Позитив виступає в ролі неприступного "мачо".

Похвалитися яскравим фотосетом вже поспішила Дорофєєва на своїй instagram-сторінці, опублікувавши фото обкладинки і парочку знімків. Відзначається, що фотосесія пройшла на яхті.

"Мчимо на хвилях VISLOVO в свіжому XXL. Ти з нами?" – підписала фото обкладинки Дорофєєва.

Група "Время и Стекло" на обкладинці XXL

У цілому на глянцевих фото Надя з'являється в декількох нардах. Так, співачка блищить перед камерами в закритому купальнику, а також в червоному бікіні! Серед нарядів – білосніжний піджак-плаття, а також комбінезон в блискітках.

На одному зі знімків Надя позує топлес, в одних штанях. Поруч – Позитив.

Завгородній також змінив кілька образів. Основний – у вільній сорочці і літніх штанях.

Наголошується, що в інтерв'ю Дорофєєва і Завгородній поділилися планами на майбутній масштабні концерт в столичному Палаці Спорту, який запланований на осінь цього року.

Група "Время и Стекло" для українського XXL

Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її яскраві фото:

"Яка ж ти хот"

"Фотографії для журналу - вони афігенні"

"Надюш, ти просто нереально крута"

"Подивившись фото, стало набагато спекотніше"

"Вата фак! Чому це так красиво?!!"

"Замість сексі, вийшло супер мега сексі"

"А як твій чоловік, бачить це фотосесію? Ось в чому питання!"

"Ви така класна пара. Як створені один для одного"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала топ-4 стильних образи на літо. співачка позувала у оверсайз-сукнях і оригінальних штанях-спідниці.

До речі, до цього струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Співачка позувала на білосніжній яхті. Дорофєєва підкреслила, що проходить зйомка.