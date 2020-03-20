"А можно без языка?" Регина Тодоренко в серебристом мини ответила хейтерам

Телеведущая отметила, что они - ее мотиватор становиться еще лучше
Популярная телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко любит общаться со своими поклонниками в сети - она активно ведет страничку в Instagram, где у нее 7,4 миллиона подписчиков. Звезда публикует милые семейные кадры с мужем Владом Топаловым и сыночком Майклом, показывает фото из путешествий и делится откровенными историями о материнстве или работе. При этом среди позитивных комментариев нередко попадаются и гневные выпады в ее адрес.
29-летняя Регина эмоционально обратилась к завистникам - ведущая поблагодарила их за мотивацию становиться еще лучше и внимание к своей персоне.
Тодоренко сопроводила публикацию эффектными фото, на которых позирует в серебристом мини-платье, расшитом пайетками. Волосы теледивы уложены в высокую прическу, а на лицо она нанесла яркий макияж. На одном из снимков Регина кокетливо подмигнула и показала язык.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
«Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная», «хватит дергаться», «как проститутка себя ведёт» «раньше ты была простая, а теперь....», «пока муж с ребёнком, она жопой крутит», «я бы вдул» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше.
Вы - мой мотиватор, мой стимул, моя любовь!» - потроллила злопыхателей ведущая.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Послание вызвало отклик и у супруга Регины Влада Топалова. "Кстати, я бы тоже, ну это, вдул бы", — обратился к возлюбленной певец. "Так это ты мне пишешь с разных аккаунтов?" — пошутила та в ответ.
Фолловеры тут же принялись осыпать Тодоренко комплиментами и призвали ее не обращать внимания на злые слова завистников.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко рассказала, как рождение ребенка изменило ее мировоззрение.