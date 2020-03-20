"А можна без язика?" Регіна Тодоренко в сріблястому міні відповіла хейтерам

Телеведуча відзначила, що вони - її мотиватор ставати ще краще
Популярна телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко любить спілкуватися зі своїми шанувальниками в мережі - вона активно веде сторінку в Instagram, де у неї 7,4 мільйона підписників. Зірка публікує милі сімейні кадри з чоловіком Владом Топаловим і синочком Майклом, показує фото з подорожей і ділиться відвертими історіями про материнство або роботу. При цьому серед позитивних коментарів нерідко трапляються і гнівні випади на її адресу.
29-річна Регіна емоційно звернулася до заздрісників - ведуча подякувала їм за мотивацію ставати ще краще і увагу до своєї персони.
Тодоренко супроводила публікацію ефектними фото, на яких позує в сріблястій міні-сукні, розшитій паєтками. Волосся теледіви вкладені в високу зачіску, а на обличчя вона нанесла яскравий макіяж. На одному зі знімків Регіна кокетливо підморгнула і показала язик.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
«Коза дістала зі своїм язиком», «а можна без язика», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабло перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить смикатися», «як повія себе веде» «раніше ти була проста, а тепер....», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдув» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще. Ви - мій мотиватор, мій стимул, моя любов!» - потролила злостивців ведуча.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Послання викликало відгук і у чоловіка Регіни Влада Топалова. "До речі, я б теж, ну це, вдув би", — звернувся до коханої співак. "Так це ти мені пишеш з різних акаунтів?" — пожартувала та у відповідь.
Фолловери тут же почали обсипати Тодоренко компліментами і закликали її не звертати уваги на злі слова заздрісників.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко розповіла, як народження дитини змінило її світогляд.