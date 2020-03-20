"А можна без язика?" Регіна Тодоренко в сріблястому міні відповіла хейтерам

Популярна телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко любить спілкуватися зі своїми шанувальниками в мережі - вона активно веде сторінку в Instagram, де у неї 7,4 мільйона підписників. Зірка публікує милі сімейні кадри з чоловіком Владом Топаловим і синочком Майклом, показує фото з подорожей і ділиться відвертими історіями про материнство або роботу. При цьому серед позитивних коментарів нерідко трапляються і гнівні випади на її адресу.

29-річна Регіна емоційно звернулася до заздрісників - ведуча подякувала їм за мотивацію ставати ще краще і увагу до своєї персони.

Тодоренко супроводила публікацію ефектними фото, на яких позує в сріблястій міні-сукні, розшитій паєтками. Волосся теледіви вкладені в високу зачіску, а на обличчя вона нанесла яскравий макіяж. На одному зі знімків Регіна кокетливо підморгнула і показала язик.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

«Коза дістала зі своїм язиком», «а можна без язика», «розуму - палата», «тупа», «зовсім вже через бабло перекосило», «ти ж мати», «Боже, яка страшна», «вистачить смикатися», «як повія себе веде» «раніше ти була проста, а тепер....», «поки чоловік з дитиною, вона жопою крутить», «я б вдув» - скільки приємного я читаю кожен день і за це дякую! Обіцяю бути краще. Ви - мій мотиватор, мій стимул, моя любов!» - потролила злостивців ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Послання викликало відгук і у чоловіка Регіни Влада Топалова. "До речі, я б теж, ну це, вдув би", — звернувся до коханої співак. "Так це ти мені пишеш з різних акаунтів?" — пожартувала та у відповідь.

Фолловери тут же почали обсипати Тодоренко компліментами і закликали її не звертати уваги на злі слова заздрісників.

Не слухайте нікого！Регіночко, ві диво！

Так нееет..можна я скажу інше?! Ти красуня і такий приклад, яскрава, наповнена і промениста

Бомбова, приємно спостерігати за вашою сім'єю

Обожнюю вас! Ви напевно єдина, хто нічого з себе не корчить. Така щира і весела! Але дуже розумна і вихована!

Яке злі люди, нічим зайнятися ) особисто я заряджаюся від Вас позитивною енергією. спасибі

Регіна! Ви прекрасна

Я тебе обожнюю з самого першого появи в ефірі. Побільше б таких людей

Ви дуже класна і позитивна

Умничка.і красуня Регіна!!!Добре що не обижаешся на недоброжелатей..всьому світу не вгодиш...це факт!!

Региша! Розумниця, красуня, добра душа! Радує око не тільки красою, але й багатим внутрішнім змістом! Всього Вам найкращого!

Я прям від душі посміялася. Класний пост

Яке гарне плаття! Очманіти!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розповіла, як народження дитини змінило її світогляд.