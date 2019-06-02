"А ты не лопнешь?" Леся Никитюк поразила своим одесским завтраком

Леся Никитюк продолжает делиться новыми фотографиями с отдыха в Одессе. На этот раз популярная украинская телеведущая показала свой завтрак. Новое фото Никитюк выложила на своей странице в Instagram.

На снимке из солнечной Одессы телеведущая лежит на шезлонге с большой тарелкой еды, которую ей принесли утром. На тарелке видны жаренные яйца, помидоры, креветки, хлеб, моцарелла и зелень.

Леся Никитюк удивила своим завтраком в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Одесский завтрак! прям вкусно", - подписала фото Никитюк, которая вызвала споры из-за посещения дельфинария.

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.

Ну и аппетит у тебя, красавица… 3 яйца!!!

Ого, три яйца, не много?

Вот это приехать к нам в Одессу и кушать яйца. Рыбку надо кушать с утра!

Ого, порция такая внушительная;

А ты не лопнешь, деточка?

Ням-ням. Приятного аппетита. А яиц не многовато?

Яйца с креветками - это точно чисто по-одесски;

Ну Леся много работает, поэтому много и ест;

Леся, это на двоих в одной тарелке?

Поздравляем с прибытием в Одессу - город герой и культурную столицу страны!!!

Классно, когда кушаешь хорошо и не поправляешься!

Красиво и аппетитно, сейчас себе сделаю;

Очень сексуальная.

Напомним, что Леся Никитюк прогулялась по Одессе в прозрачной майке и коротких шортах.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк удивила неожиданным образом с рубашкой.