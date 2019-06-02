"А ты не лопнешь?" Леся Никитюк поразила своим одесским завтраком

Телеведущая показала большую тарелку с едой на отдыхе
Леся Никитюк продолжает делиться новыми фотографиями с отдыха в Одессе. На этот раз популярная украинская телеведущая показала свой завтрак. Новое фото Никитюк выложила на своей странице в Instagram.
На снимке из солнечной Одессы телеведущая лежит на шезлонге с большой тарелкой еды, которую ей принесли утром. На тарелке видны жаренные яйца, помидоры, креветки, хлеб, моцарелла и зелень.
Леся Никитюк удивила своим завтраком в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Одесский завтрак! прям вкусно", - подписала фото Никитюк, которая вызвала споры из-за посещения дельфинария.
Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.
Напомним, что Леся Никитюк прогулялась по Одессе в прозрачной майке и коротких шортах.
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк удивила неожиданным образом с рубашкой.