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В прозрачной майке и коротких шортах: эффектная Леся Никитюк прогулялась по Одессе

Lite » Мода 01.06.2019 - 18:37
В прозрачной майке и коротких шортах: эффектная Леся Никитюк прогулялась по Одессе
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая отдохнула на известном одесском пляже

Популярная телеведущая Леся Никитюк не любит долго сидеть на одном месте. Она с удовольствием путешествует в свободное от работы время и делится своими фотоотчетами с поездок на страничке в Instagram. Так, в первый день лета звезда решила отправиться в Одессу и немного позагорать, ведь погода в Южной Пальмире стояла самая что ни на есть пляжная! В сториз Леся с присущим ей юмором рассказала, как оказалась в курортном городе, а также показала свой "образ дня" (так традиционно знаменитость называет аутфиты, которые практически ежедневно демонстрирует подписчикам).

Леди Ле разгуливала по набережной в сетчатой майке, коротких джинсовых шортах, демонстрируя свои длинные стройные ножки, и свободной белой рубашке.

"Задремала вчера в маршрутке – проснулась в Одессе. Так что Одесса, Аркадия, криветка-"смечка", - с юмором пояснила она.

В прозрачной майке и коротких шортах: эффектная Леся Никитюк прогулялась по Одессе

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся сообщила, что погода в городе стоит прекрасная, а сама она с удовольствием принимает солнечные ванны на пляже Ланжерон.

Также звезда не упустила возможности пошутить на тему политики. Так, Леди Ле отметила, что, если Оля Полякова собралась организовать партию, то она займет место артистки на сцене.

 

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Називайте мене ТВОКН – Тимчасово виконуюча обов'язки Королеви ночі", - сказала Леся, потягивая через трубочку сладкий коктейль на открытой террасе.

Напомним, что Леся Никитюк похвасталась стильным платьем, которое она взяла у мамы с намерением перешить и носить.

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала оригинальный летний образ с рубашкой в полоску и короткими джинсовыми шортами с высокой посадкой.

К слову,  Леся Никитюк взбудоражила сеть необычным снимком  в образе героини комиксов – Суперженщины.

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