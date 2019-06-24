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"А где Аслан?" Ирина Билык развлекается в Венеции с экс-супругом


Бывшие супруги побывали на свадьбе Алины Гросу в Италии

На днях в Италии состоялась роскошная свадьба певицы Алины Гросу - 23 июня она сочеталась браком со своим возлюбленным Александром на вилле в Вероне. Торжество посетило немало звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых и крестная невесты Ирина Билык и ее бывший муж Дмитрий Коляденко. Похоже, что после свадебной вечеринки они решили продолжить знакомство с прекрасной Италией и отправились вместе в Венецию.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочное совместное фото с Дмитрием, на котором они запечатлены на площади Сан-Марко. Ирина одета в длинное серое платье в пол с геометрическим принтом, белые кроссовки и длинную накидку. На голове у нее красуется необычный головной убор фиолетового цвета и солнцезащитные очки.

Коляденко же выбрал для прогулки черную майку и джинсовые капри, а также кепку и ярко-красную сумку.

Фото: Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (.instagram.com/bilyk_iryna)

"Венеция - город влюбленных!!!" - провокационно подписала фото Билык. 

Многие фолловеры отметили, что они прекрасно смотрятся вместе. Другие же поинтересовались, а где же законный муж артистки Аслан Ахмадов.

  • А где Аслан??
  • Вы с Коляденко созданы друг для друга
  • А где муж?
  • Кот базилио и лиса Алиса
  • Ира,я так понимаю что в городе влюбленных и у вас ....любовь?))
  • И всё-таки вы пара, как ни крути 
  • Ира огонь 
  • Это бразильский карнавал???
  • Оба сумасшедшие и творческие! Классно, что снова вместе. Никитин и Коляденко, те кто дарили крылья, это можно отследить по песням. Должен появиться однозначный хит!
  • Очень красиво.
  • Вы очень круто вдвоем смотритесь!!!
  • Вы такие позитивные, особенно Дима
  • Красиво смотритесь, Коляденко итальянского нрава, нужно принимать, понять и простить...просто красавцы....
  • Счастливая парочка
 

Скриншот комментариев (.instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном Глебом.

Ранее Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.

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