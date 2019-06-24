"А де Аслан?" Ірина Білик розважається у Венеції з екс-чоловіком

Колишнє подружжя побували на весіллі Аліни Гросу в Італії
На днях в Італії відбулась розкішне весілля співачки Аліни Гросу - 23 червня вона поєдналася шлюбом зі своїм коханим Олександром на віллі у Вероні. Свято відвідало чимало зірок українського шоу-бізнесу, серед яких і хрещена мати нареченої Ірина Білик та її колишній чоловік Дмитро Коляденко. Схоже, що після весільної вечірки вони вирішили продовжити знайомство з прекрасною Італією і вирушили разом у Венецію.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвисте спільне фото з Дмитром, на якому вони зображені на площі Сан-Марко. Ірина одягнена в довге сіре плаття в підлогу з геометричним принтом, білі кросівки і довгу накидку. На голові у неї красується незвичайний головний убір фіолетового кольору і сонцезахисні окуляри.
Коляденко ж вибрав для прогулянки чорну майку і джинсові капрі, а також кепку і яскраво-червону сумку.
Фото: Ірина Білик та Дмитро Коляденко (.instagram.com/bilyk_iryna)
"Венеція - місто закоханих!!!" - провокаційно підписала фото Білик.
Багато фоловерів зазначили, що вони чудово виглядають разом. Інші ж поцікавилися, а де ж законний чоловік артистки Аслан Ахмадов.
Скріншот коментарів.instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином Глібом.
Раніше Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.