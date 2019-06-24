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"А де Аслан?" Ірина Білик розважається у Венеції з екс-чоловіком


Колишнє подружжя побували на весіллі Аліни Гросу в Італії

На днях в Італії відбулась розкішне весілля співачки Аліни Гросу - 23 червня вона поєдналася шлюбом зі своїм коханим Олександром на віллі у Вероні. Свято відвідало чимало зірок українського шоу-бізнесу, серед яких і хрещена мати нареченої Ірина Білик та її колишній чоловік Дмитро Коляденко. Схоже, що після весільної вечірки вони вирішили продовжити знайомство з прекрасною Італією і вирушили разом у Венецію.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвисте спільне фото з Дмитром, на якому вони зображені на площі Сан-Марко. Ірина одягнена в довге сіре плаття в підлогу з геометричним принтом, білі кросівки і довгу накидку. На голові у неї красується незвичайний головний убір фіолетового кольору і сонцезахисні окуляри.

Коляденко ж вибрав для прогулянки чорну майку і джинсові капрі, а також кепку і яскраво-червону сумку.

Фото: Ірина Білик та Дмитро Коляденко (.instagram.com/bilyk_iryna)

"Венеція - місто закоханих!!!" - провокаційно підписала фото Білик.

Багато фоловерів зазначили, що вони чудово виглядають разом. Інші ж поцікавилися, а де ж законний чоловік артистки Аслан Ахмадов.

  • А де Аслан??
  • Ви з Коляденко створені одне для одного
  • А де чоловік?
  • Кіт базиліо і лисиця Аліса
  • Іра,я так розумію що в місті закоханих і у вас ....любов?))
  • І все-таки ви пара, як не крути
  • Іра вогонь
  • Це бразильський карнавал???
  • Обидва божевільні і творчі! Класно, що знову разом. Нікітін і Коляденко, ті хто дарували крила, це можна відстежити за пісень. Повинен з'явитися однозначний хіт!
  • Дуже красиво.
  • Ви дуже круто удвох дивитесь!!!
  • Ви такі позитивні, особливо Діма
  • Гарно виглядаєте, Коляденко італійського вдачі, потрібно приймати, зрозуміти і пробачити...просто красені....
  • Щаслива парочка
 

Скріншот коментарів.instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином Глібом.

Раніше Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.

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