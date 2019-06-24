"А де Аслан?" Ірина Білик розважається у Венеції з екс-чоловіком

На днях в Італії відбулась розкішне весілля співачки Аліни Гросу - 23 червня вона поєдналася шлюбом зі своїм коханим Олександром на віллі у Вероні. Свято відвідало чимало зірок українського шоу-бізнесу, серед яких і хрещена мати нареченої Ірина Білик та її колишній чоловік Дмитро Коляденко. Схоже, що після весільної вечірки вони вирішили продовжити знайомство з прекрасною Італією і вирушили разом у Венецію.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвисте спільне фото з Дмитром, на якому вони зображені на площі Сан-Марко. Ірина одягнена в довге сіре плаття в підлогу з геометричним принтом, білі кросівки і довгу накидку. На голові у неї красується незвичайний головний убір фіолетового кольору і сонцезахисні окуляри.

Коляденко ж вибрав для прогулянки чорну майку і джинсові капрі, а також кепку і яскраво-червону сумку.

Фото: Ірина Білик та Дмитро Коляденко (.instagram.com/bilyk_iryna)

"Венеція - місто закоханих!!!" - провокаційно підписала фото Білик.

Багато фоловерів зазначили, що вони чудово виглядають разом. Інші ж поцікавилися, а де ж законний чоловік артистки Аслан Ахмадов.

А де Аслан??

Ви з Коляденко створені одне для одного

А де чоловік?

Кіт базиліо і лисиця Аліса

Іра,я так розумію що в місті закоханих і у вас ....любов?))

І все-таки ви пара, як не крути

Іра вогонь

Це бразильський карнавал???

Обидва божевільні і творчі! Класно, що знову разом. Нікітін і Коляденко, ті хто дарували крила, це можна відстежити за пісень. Повинен з'явитися однозначний хіт!

Дуже красиво.

Ви дуже круто удвох дивитесь!!!

Ви такі позитивні, особливо Діма

Гарно виглядаєте, Коляденко італійського вдачі, потрібно приймати, зрозуміти і пробачити...просто красені....

Щаслива парочка

Скріншот коментарів.instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином Глібом.

Раніше Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.