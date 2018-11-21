71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе

Фото: Бари Алибасов (facebook com/alibasovbari)

Их отношения длятся с перерывами уже более двадцати лет

Российский музыкальный продюсер, создатель группы "На-На" Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина поженились. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Церемония бракосочетания прошла 20 ноября в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве. 80-летняя невеста была в лиловом платье с цветочными узорами, 71-летний жених — в блестящем коричневом смокинге.

Фото:Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина (vm.ru)

Отметим, что артисты уже состояли в отношениях с 1995 по 1998 год и после расставания остались друзьями. Спустя годы пара решила вновь сойтись и пожениться.

Для обоих это уже не первый брак, у артистов есть дети от предыдущих союзов. Алибасов был женат пять раз, его избранница выходила замуж четыре раза.

От фактического брака с Еленой Уронич у Алибасова есть 33-летний сын, которого также зовут Бари. В 2014 году у очередной жены Алибасова, его бывшей помощницы Виктории Максимовой, родился сын Иван, однако позже оказалось, что от другого мужчины. У Федосеевой-Шукшиной от предыдущих браков имеется три дочери.

Бари Алибасов — создатель и бессменный руководитель российской поп-группы "На-На". В 2019 году коллектив отметит 30 лет на сцене.

Лидия Федосеева-Шукшина — народная артистка РСФСР, известная по ролям в таких фильмах, как "Печки-лавочки", "Они сражались за Родину", "12 стульев" и другие. Ее вторым мужем был советский актер и писатель Василий Шукшин.

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Видео: РБК-Украина