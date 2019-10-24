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61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье показала завидной стройности ножки

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.10.2019 - 19:32
61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье показала завидной стройности ножки
Шэрон Стоун для журнала Allure (фото: allure.com)

Стоун также поделилась важным рассуждением о молодости

Голливудская актриса Шэрон Стоун вызвала фурор среди своих поклонников (а это больше 1,6 млн подписчиков в одной только сети instagram). Достаточно “закрытая” в плане обновлений и новых фото звезда решилась опубликовать новое действительно дерзкое для себя фото из недавней фотосессии. Стоун стала главной героиней популярного американского журнала Allure (осенний выпуск). И если на обложке свежего выпуска Шэрон предстает в более “привычном” образе - деловой брючный костюм. То на страницах читатели глянца могут рассмотреть фигуру 61-летней актрисы в нижнем белье!

Так, в модной фотосессии актриса примерила различные образы - от строгих деловых до пикантных. В редакции специально решили поэкспериментировать и показать Шэрон с разных “углов”. Все же Стоун может гордиться поистине завидной фигурой. В свои 61 звезда “Основного инстинкта” выглядит потрясающе - ни одного лишнего килограмма.

61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье показала завидной стройности ножки

Эффектная Шэрон Стоун (фото: allure.com)

На фото Стоун позирует в строгой черной водолазке, а также в кружевных трусиках. Откровенный образ дополняют босоножки черного цвета, на шпильке.

“Когда мы молоды и нас одолевают безумства нашей юности, иногда мы можем упускать некоторые из величайших красот и перестать удивляться простоте каждого дня”, - подписала фото Стоун цитатой из своего нового интервью для Allure.

61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье показала завидной стройности ножки

Кончено же, Стоун также опубликовала обложку осеннего выпуска, на которой позирует сидя, в клетчатом сером костюме.

“Спасибо Allure и, в частности, писателю Даниэлю Пергаменту, который провел настоящую беседу”, - подчеркнула Шэрон.

Также актриса показала серию другие фото со съемки.

61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье показала завидной стройности ножки

61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье показала завидной стройности ножки

Эффектная Шэрон Стоун (фото: allure.com)

Напомним, ранее Шэрон Стоун взорвала сеть зажигательными танцами в нижнем белье. Признанный секс-символ Голливуда выложила короткий ролик. Актриса танцует посреди комнаты, плавно двигаясь под музыку и явно наслаждаясь процессом.

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