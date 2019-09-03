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Секс-символ навсегда: 61-летняя Шэрон Стоун показала подтянутое тело в откровенном купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.09.2019 - 19:27
Секс-символ навсегда: 61-летняя Шэрон Стоун показала подтянутое тело в откровенном купальнике
Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Звезда в компании друзей отметила День труда

Шэрон Стоун периодически любит демонстрировать свое тело – она до сих пор снимается в откровенных фотосессиях для глянцевых изданий. Но каждый раз за идеальную фигуру и цветущий внешний вид 61-летняя звезда подвергается жесткой критике от недоброжелателей. Люди отказываются верить, что в ее возрасте можно быть столь стройной и красивой. Видимо, Шэрон решила теперь показать, что даже в домашней обстановке она может выглядеть не менее сногсшибательной.

Секс-символ навсегда: 61-летняя Шэрон Стоун показала подтянутое тело в откровенном купальникеШэрон с друзьями (фото: instagram.com/sharonstone)

Звезда опубликовала фото, на котором позирует вместе с друзьями, Роном и Мартой Блум, на фоне бассейна. Все трое изображают элементы боевых искусств и йоги. Но если знакомые Шэрон одеты в джинсы и футболки, то Шэрон примерила голубое бикини. Таким образом ей удалось продемонстрировать стройные ноги, точеные руки, упругую грудь и подтянутый живот. Дополнили образ звезды очки в розовой оправе.

Секс-символ навсегда: 61-летняя Шэрон Стоун показала подтянутое тело в откровенном купальнике

Главный секс-символ Голливуда до сих пор выглядит роскошно (фото: instagram.com/sharonstone)

Такое шуточное фото посвящено Дню труда (Labor Day) – национальному празднику США, который отмечается в первый понедельник сентября. Марта Блум, которая опубликовала этот же кадр в своем микроблоге, написала: "С вечной богиней Шэрон Стоун".

Секс-символ навсегда: 61-летняя Шэрон Стоун показала подтянутое тело в откровенном купальникеШэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

К слову, Шэрон давно увлеклась здоровым образом жизни и йогой. Однажды она даже выступила в проекте, где демонстрирует серию любимых асан. Именно спорт, танцы, пилатес и постоянное движение главный голливудский секс-символ называет своим проверенным секретом красоты и здоровья. Также актриса старается правильно питаться и много внимания уделяет грамотному уходу за кожей. А еще обожает активный отдых с детьми: вместе с 19-летним Роном, 14-летним Лэрдом и 13-летним Куинни они часто выезжают в горы, чтобы покататься на лыжах и насладиться свежим воздухом.

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