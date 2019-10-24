61-річна Шерон Стоун в мереживній білизні показала завидної стрункості ніжки

Шерон Стоун для журналу Allure (фото: allure.com)

Стоун також поділилася важливим міркуванням про молодість

Голлівудська актриса Шерон Стоун викликала фурор серед своїх шанувальників (а це більше 1,6 млн підписників в одній тільки мережі instagram). Досить "закрита" у плані оновлень і нових фото зірка зважилася опублікувати дійсно зухвале для себе фото з недавньої фотосесії. Стоун стала головною героїнею популярного американського журналу Allure (осінній випуск). І якщо на обкладинці свіжого випуску Шерон постає у "звичному образі - діловий брючний костюм. На сторінках читачі глянцю можуть розглянути фігуру 61-річної актриси у білизні!

Так, в модній фотосесії актриса приміряла різні образи - від строгих ділових до пікантних. В редакції спеціально вирішили поекспериментувати і показати Шерон з різних "кутів". Все ж Стоун може пишатися справді завидною фігурою. У свої 61 зірка "Основного інстинкту" виглядає приголомшливо - жодного зайвого кілограма.

Ефектна Шерон Стоун (фото: allure.com)

На фото Стоун позує в строгій чорній водолазці, а також в мереживних трусиках. Відвертий образ доповнюють босоніжки чорного кольору, на шпильці.

"Коли ми молоді і нас долають безумства нашої юності, іноді ми можемоне помічати красу і перестати дивуватися простоті кожного дня", - підписала фото Стоун цитатою зі свого нового інтерв'ю для Allure.

Звичайно ж, Стоун також опублікувала обкладинку осіннього випуску, на якій позує сидячи, в картатому сірому костюмі.

"Спасибі Allure і, зокрема, письменнику Даніелю Пергаменту, який провів справжню розмову", - підкреслила Шерон.

Також актриса показала серію інші фото зі зйомки.

Ефектна Шерон Стоун (фото: allure.com)

Нагадаємо, раніше Шерон Стоун підірвала мережу запальними танцями в нижній білизні. Визнаний секс-символ Голлівуду виклала короткий ролик. Актриса танцює посеред кімнати, плавно рухаючись під музику і явно насолоджуючись процесом.