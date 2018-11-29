55-летний Квентин Тарантино впервые женился

Фото: Квентин Тарантино и Даниэла Пик (instagram.com /edcarpetmood)

У молодоженов внушительная разница в возрасте

Известный голливудский кинорежиссер и продюсер Квентин Тарантино впервые женился. Его избранницей стала 35-летняя израильская модель и певица Даниэла Пик. Об этом сообщает издание People.

Торжественное мероприятие состоялось 28 ноября в Лос-Анжелесе. На церемонии бракосочетания присутствовали только родственники и самые близкие друзья жениха и невесты.

Скриншот фото (instagram.com/danahareldesign)

Известно, что Квентин Тарантино и Даниэла Пик познакомились 9 лет назад во время съемок легендарного фильма "Бесславные ублюдки". Роман развивался стремительно и уже через две недели пара стала появляться на публике держась за руки. Через некоторое время пара рассталась, но вскоре снова сошлась.

А вот предложение руки и сердца голливудский режиссер сделал только осенью 2017 года. В честь помолвки самый стойкий холостяк Голливуда организовал вместе с продюсером Харви Вантштейном шумную вечеринку.

Скриншот фото (instagram.com /edcarpetmood)

Для израильской модели и певицы Даниэлы Пик, которая на 20 лет моложе своего избранника, этот брак также стал первым. Кроме того, у звездных новобрачных нет детей, хотя Квентин Тарантино состоял в отношениях со многими известными женщинами, такими как актриса Мира Сорвино и кинорежиссер София Кополла.

Скриншот фото (instagram.com/daniellapick)

Даниэла Пик – дочь известного израильского певца и композитора польского происхождения Цвика Пика. Он является автором многих хитов, в том числе и знаменитой песни "Дива", которая принесла победу на Евровидении в 1998 году Дане Интернэшнл, и песни "Hasta La vista", с которой на международном конкурсе выступал Александр Пономарев в 2003 году.

Кстати, ранее мы писали о том, что дочка Джеки Чана вступила в лесбийской брак.

А также рассказывали о том, что 71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней актрисе.

Видео: РБК-Украина