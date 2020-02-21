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53-летняя Сальма Хайек соблазнила фигурой "песочные часы" в идеальном купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.02.2020 - 14:52
53-летняя Сальма Хайек соблазнила фигурой "песочные часы" в идеальном купальнике
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма в очередной раз доказала, что и "за 50" можно выглядеть роскошно

После обвинений в излишнем увлечении “уколами красоты” 53-летняя Сальма Хайек решила наглядно показать поклонникам, насколько их упреки беспочвенны. Всемирно известная актриса после череды красных дорожек и киноцеремоний решила взять перерыв и отправилась на райский отдых. На фоне пальм, морских волн и скал Сальма сделала яркое фото, которое сразу же вызвало “фурор в сети”. Похоже, таким образом актриса решила лишний раз доказать, возраст - это всего лишь цифра. И “проблемы старости” ей пока что точно не грозят.

Так, во время прогулки на лодке у океана актриса решила остановиться, чтобы сделать фото на фоне живописной местности. А именно - у подножия узорной скалы. Для прогулки по волнам жгучая брюнетка выбрала закрытый черный купальник с игривыми завязками в районе декольте. Такая шнуровка обратила внимание на пышное декольте актрисы.

53-летняя Сальма Хайек соблазнила фигурой &quot;песочные часы&quot; в идеальном купальнике

53-летняя Сальма Хайек соблазнила фигурой &quot;песочные часы&quot; в идеальном купальнике

Роскошная Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Следует также подчеркнуть, как выгодно купальник черного цвета выделяет роскошные формы Хайек. Актриса умело подчеркнула соблазнительные изгибы “песочные часы”. Благодаря правильным вырезам на бедрах ноги кажутся еще стройнее. Следует отдать должное актрисе - в 53 года она выглядит великолепно.

Эффектный пляжный лук Сальма также дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками в белой оправе-бабочке. Красотка улыбается на камеру, давая понять, что подозрения ее поклонников беспочвенны.

53-летняя Сальма Хайек соблазнила фигурой &quot;песочные часы&quot; в идеальном купальнике

Сальма без макияжа (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, что в первые дни отдыха Сальма опубликовала фото на фоне пальм, позируя в малиновом купальнике. При этом красотка не побоялась показать цветущее лицо, на котором нет ни капли макияжа. Некоторые поклонники вместо похвалы подарили актрисе критику.

Так, один из фолловеров отметил: “Слишком много ботокса. Тебе это не надо, Сальма”.

Ответ Хайек не заставил себя ждать: “Я не колю ботокс. Но спасибо за совет, как раз думала, не пришло ли время им воспользоваться”.

Напомним, ранее модель Эмили Ратаковски покорила сеть пышными формами в откровенном образе в духе Сальмы Хайек.

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