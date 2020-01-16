Произведение искусства: 53-летняя Сальма Хайек покорила стройным телом в эффектном наряде

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда показала домашнее фото

Сальма Хайек, которая недавно удивляла подписчиков стильными образами из Нью-Йорка, решила дополнить коллекцию. Как оказалось, популярная актриса пропустила один из них, но быстро исправила ситуацию. Сальма опубликовала фото, на котором предстала в классическом образе с оригинальными элементами. "Ой, я забыла поместить этот лук в карусель нью-йоркских образов!", – написала звезда.

Сальма в новом образе (фото: instagram.com/salmahayek; instagram.com/jennifer_yepez)

Для выхода в свет Сальма выбрала широкие черные брюки со стрелками и с высокой посадкой, которые дополнила черным топом. Сверху она накинула кофту на пуговицах с пышными белыми воланами на руках. В дополнение к ним звезда подобрала туфли на высоких каблуках, а также бусы из крупного жемчуга. Волосы знаменитой красавице уложили на прямой пробор, выпрямив их утюжком. А макияж сделали нежный, с яркими губами оттенка фуксия и выразительными глазами.

Сальма обожает стильные наряды (фото: instagram.com/salmahayek)

"Просто самая лучшая", "Королева", "Очень красивая", "Ты просто произведение искусства! Посмотрите на эту женщину!", "Просто прекрасна, как всегда", – не устают писать фанаты Сальме. К слову, количество фолловеров на Instagram-странице знаменитой красавицы в последнее время резко увеличилось. Видимо, тому способствует не только открытость Хайек – она любит делиться фото из обычной жизни и откровенно рассказывать о своих привычках и бьюти-находках. Также сыграла свою роль и ее страсть к моде – в последнее время звезда уделяет много внимания подобным постам.

Популярностью у поклонников пользуются как роскошные вечерние образы и наряды для светских мероприятий, так и луки для повседневной жизни, которыми щедро делится Сальма. Берем пример!