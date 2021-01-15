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51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца

США, Пятница 15 января 2021 19:32
51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес снялась в новой соблазнительной фотосессии для американского ELLE. 51-летняя певица и актриса блистает в массе стильных роскошных образов, которые отлично подчеркнули ее совершенное тело. Дизайнерские платья в пол, стильные сочетания в деловом стиле, экстра-мини и соблазнительные вырезы… Все это дополнено идеальными макияжем и укладкой. Лопес выглядит просто сногсшибательно!

51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца

Новые обложки Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица выложила у себя на странице много фото, отметив всех, кто создавал ее луки. На странице глянца редактора добавили подпись более развернутую. Вспомнив заслуги певицы за годы карьеры и отметив ее музыкальное величие.

51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца51-летняя Дженнифер Лопес блеснула роскошным телом в пикантных нарядах для глянца

Певица снялась в новой фотосессии (фото: instagram.com/jlo)

"Дженнифер Лопес была частью первой волны взрыва латинской поп-музыки. Сейчас, в разгар очередной волны, Лопес все еще здесь, составляя достойную конкуренцию новой волне блестящих латинских исполнителей, таких как Bad Bunny и Maluma. "Я была частью той [первой волны], и это были латинские артисты, которые приходили и пели на английском, но теперь это совсем другое дело", - говорит Лопес. "Это испанская музыка, которая становится американской музыкой, становится глобальной музыкой".

В сети фото Лопес совершили настоящий фурор. Фанаты, которых у знойной певицы около 140 миллионов, просто в восторге от съемки. Они не устают хвалить вечную красоту и роскошное тело звезды.

Ранее Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном купальнике.

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Новости Украины Новости шоу-бизнеса певецДженнифер Лопес

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