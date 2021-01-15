51-річна Дженніфер Лопес вразила розкішним тілом в яскравих вбраннях для глянцю

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер Лопес знялася в новій спокусливій фотосесії для американського ELLE. 51-річна співачка і актриса блищить в масі стильних розкішних образів, які відмінно підкреслили її досконале тіло. Дизайнерські сукні, стильні поєднання в діловому стилі, екстра-міні і спокусливі вирізи... Все це доповнено ідеальними макіяжем і укладами. Лопес виглядає просто неперевершено!

Нові обкладинки Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка виклала у себе на сторінці багато фото, зазначивши всіх, хто створював її луки. На сторінці глянцю редактора додали підпис більш розгорнутий. Згадавши заслуги співачки за роки кар'єри і відзначивши її музичну велич.

Співачка знялася в новій фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

"Дженніфер Лопес була частиною першої хвилі вибуху латинської поп-музики. Зараз, в розпал чергової хвилі, Лопес все ще тут, складаючи гідну конкуренцію новій хвилі блискучих латинських виконавців, таких як Bad Bunny і Maluma. "Я була частиною тієї [першої хвилі], і це були латинські артисти, які приходили і співали англійською, але тепер це зовсім інша справа", - говорить Лопес. "Це іспанська музика, яка стає американською музикою, стає глобальною музикою".

У мережі фото Лопес справили справжній фурор. Фанати, яких у спекотної співачки близько 140 мільйонів, просто в захваті від зйомки. Вони не втомлюються хвалити вічну красу і розкішне тіло зірки.

Раніше Дженніфер Лопес показала фігуру у відвертому купальнику.