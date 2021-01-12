Это тело! Дженнифер Лопес восхитила роскошной фигурой в купальнике

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер Лопес показала новое фото в купальнике, которое ошеломило сеть. Звезда примерила в этот раз слитную модель, которая едва прикрывала ее аппетитное тело. Роскошная грудь, бедра и тонкая талия стали главным украшением кадра, который мгновенно собрал массу лайков и комментариев.

Образ одной из самых соблазнительных звезд в мире дополнили крупные солнцезащитные очки Dior, а также серги-кольца и браслеты. От макияжа звезда не отказалась, сделав его минимальным. Волосы она заплела в небрежный пучок. Лопес стоит на доске для серфинга, на фоне райского пейзажа.

Певица покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

"Как закончилась предыдущая неделя. Теперь начинается новая", - написала она в своем блоге. И тут же получила красноречвый ответ от фолловеров. "Это тело! Этот купальник", "Королева", "Надеюсь, ты наслаждаешься отпуском", "Иисусе", "Ты такая красивая", "Идеал", - пишут ей фанаты.

К слову, это уже третий купальник, который успела продемонстрировать певица своим последователям. Она явно готовилась покорять сеть своими продуманными до мелочей образами! Вышло как всегда горячо.

Ранее мы писали, что певица показала, как выглядит без макияжа.