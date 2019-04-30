Всього 5 днів: Лілія Ребрик показала унікальні фото молодшої дочки

На фото можна простежити рік життя маленької Полінки
Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий відзначають сьогодні дійсно важливе для їхньої родини свято. Так, їх молодшій доньці Поліні сьогодні, 30 квітня, виповнився рік. Так що малютка святкує свій перший день народження.
В честь такої важливої події Лілія Ребри порадувала шанувальників унікальними сімейними фотографіями. На серії фотографій відображені різні етапи життя однорічної Полінка. Навіть є знімок, зроблений коли дитині було лише 5 днів.
Також на знімках ми бачимо і старшу дочку Ребрик – 6-річну Діану. Дівчинка ніжно тримає на руках свою новонароджену сестру.
Поліна, коли їй всього 5 днів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Діана і Поліна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"30 квітня- ще один щасливий для нашої #дикасімейка день. Дякую, Поліночко, що ти нас вибрала і додала щастя! Дякую, що #насвжечетверо. Сьогодні перший День Народження!!! Так швидко промайнув рік. Рік тому о 2.24 наше щастя збільшилося на ЧОТИРИ кілограми. А це Вам не жарти. Вона у нас чудова, неймовірна... Тримаємо кулачки за тебе й віримо в твою в щасливу долю... Любимо тебе!!!" - зворушливо підписала серію фото Лілія Ребрик.
Лілія Ребрик показала архівні фото молодшої доньки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Шанувальники телеведучої прийшли в захват від цих знімків:
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото, уперше вчотирьох відсвяткувавши Великдень 2019.
Також раніше Лілія Ребрик похвалилася обкладинкою модного глянцю, для якого знялася з чоловіком і доньками. Вона вперше показала обличчя молодшої дитини.