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Всього 5 днів: Лілія Ребрик показала унікальні фото молодшої дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2019 - 16:53
Всього 5 днів: Лілія Ребрик показала унікальні фото молодшої дочки
Родина Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На фото можна простежити рік життя маленької Полінки

Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий відзначають сьогодні дійсно важливе для їхньої родини свято. Так, їх молодшій доньці Поліні сьогодні, 30 квітня, виповнився рік. Так що малютка святкує свій перший день народження.

В честь такої важливої події Лілія Ребри порадувала шанувальників унікальними сімейними фотографіями. На серії фотографій відображені різні етапи життя однорічної Полінка. Навіть є знімок, зроблений коли дитині було лише 5 днів.

Також на знімках ми бачимо і старшу дочку Ребрик – 6-річну Діану. Дівчинка ніжно тримає на руках свою новонароджену сестру.

Дочка Лілії Ребрик

Поліна, коли їй всього 5 днів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочки Лілії Ребрик

Діана і Поліна (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"30 квітня- ще один щасливий для нашої #дикасімейка день. Дякую, Поліночко, що ти нас вибрала і додала щастя!  Дякую, що #насвжечетверо. Сьогодні перший День Народження!!! Так швидко промайнув рік. Рік тому о 2.24 наше щастя збільшилося на ЧОТИРИ кілограми. А це Вам не жарти. Вона у нас чудова, неймовірна... Тримаємо кулачки за тебе й віримо в твою в щасливу долю... Любимо тебе!!!" - зворушливо підписала серію фото Лілія Ребрик.

Всього 5 днів: Лілія Ребрик показала унікальні фото молодшої дочки

 

Лілія Ребрик показала архівні фото молодшої доньки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої прийшли в захват від цих знімків:

  • Лілечка, від усієї душі вітаємо Вас з першим Днем народження Вашого маленького Скарбу! Щасливого їй дорослішання в любові і радості!
  • Зі Святом !!! Міцного здоров'я та всього найкращого!
  • С первым годиком рожденья Для малышки поздравленья. Будь красивей всех цветочков, Маме с папой в радость дочка. Глазок нежное сиянье, Девочка — очарованье, Заинька в кроватке спит, Носик крошечный сопит" 
  • Схожа на маму. Хай росте здорова!
  • З Днем народження, Поліночка! З іменинницею дорогі Ліличка, Андрійко і Діаночка! Ми вас дуже любимо!
  • Яка ж солодка дівчинка! З Днем народження, люба! Нехай все буде!
  • Лілічка, вітаю!!! Поліночці міцного здоров'я, радості і приємного і теплого ознайомлення з новими враженнями і відчуттями!!! У Вас прекрасна сім'я!!!

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото, уперше вчотирьох відсвяткувавши Великдень 2019.

Також раніше Лілія Ребрик похвалилася обкладинкою модного глянцю, для якого знялася з чоловіком і доньками. Вона вперше показала обличчя молодшої дитини.

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