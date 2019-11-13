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Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в "дерзком" образе

Lite » Мода 13.11.2019 - 16:26
Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в "дерзком" образе
Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Стильная фотосессия прошла в Нью-Йорке

Внучка именитой певицы Софии Ротару, 18 летняя Соня Евдокименко продолжает покорять поклонников чередой стильный повседневных образов. Отметим, что девушка развивает свой блог, а также явно хочет расти в модельной сфере. Она посещает модные показы всемирно известных брендов, время от времени сама выступает в роли фотомодели. При этом девушка буквально каждый день делится модным вдохновением с многотысячной армией поклонников в сети instagram.

Так, на своей страничке Соня опубликовала серию фото в новом трендовом осеннем образе. Который получился в меру “бунтарским”. Девушка позирует на фоне городский пейзажей (кстати, Нью-Йорка, где она живет). На Соне - простые голубые джинсы с дырками на коленях. Хотя следует отметить, что в этом сезоне стилисты советуют отказаться от потертостей и отверстиях на джинсах. А отдать предпочтение однотонному дениму.

Образ дополняет черная футболка, заправленная в штаны. А также спортивный бомбер.

Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в &quot;дерзком&quot; образе

Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в &quot;дерзком&quot; образе

Стильная внучка Софии Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники блогера и модели поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:

  • “Стильно, модно, красиво”
  • “Какая вы красивая”
  • “Очень красивая фотография”
  • “Нравится этот аутфит”
  • “Фото для обложки журнала”
  • “Вааау это шикарная фотография”
  • “Отличная фотография, вы великолепны”
  • “А вы очень мило смотритесь”

Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в &quot;дерзком&quot; образе

Скриншот комментаиев: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, до этого 18-летняя София уже показывала стильные осенние луки в джинсах.

Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в &quot;дерзком&quot; образе

Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в &quot;дерзком&quot; образе

Стильная внучка Софии Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, ранее счастливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.

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