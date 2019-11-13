Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в "дерзком" образе

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Стильная фотосессия прошла в Нью-Йорке

Внучка именитой певицы Софии Ротару, 18 летняя Соня Евдокименко продолжает покорять поклонников чередой стильный повседневных образов. Отметим, что девушка развивает свой блог, а также явно хочет расти в модельной сфере. Она посещает модные показы всемирно известных брендов, время от времени сама выступает в роли фотомодели. При этом девушка буквально каждый день делится модным вдохновением с многотысячной армией поклонников в сети instagram.

Так, на своей страничке Соня опубликовала серию фото в новом трендовом осеннем образе. Который получился в меру “бунтарским”. Девушка позирует на фоне городский пейзажей (кстати, Нью-Йорка, где она живет). На Соне - простые голубые джинсы с дырками на коленях. Хотя следует отметить, что в этом сезоне стилисты советуют отказаться от потертостей и отверстиях на джинсах. А отдать предпочтение однотонному дениму.

Образ дополняет черная футболка, заправленная в штаны. А также спортивный бомбер.

Стильная внучка Софии Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Поклонники блогера и модели поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:

“Стильно, модно, красиво”

“Какая вы красивая”

“Очень красивая фотография”

“Нравится этот аутфит”

“Фото для обложки журнала”

“Вааау это шикарная фотография”

“Отличная фотография, вы великолепны”

“А вы очень мило смотритесь”

Скриншот комментаиев: instagram.com/iamsofiaeve

Отметим, до этого 18-летняя София уже показывала стильные осенние луки в джинсах.

Стильная внучка Софии Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, ранее счастливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.