Фото для обложки: внучка Софии Ротару прошлась по Нью-Йорку в "дерзком" образе

Стильная фотосессия прошла в Нью-Йорке
Внучка именитой певицы Софии Ротару, 18 летняя Соня Евдокименко продолжает покорять поклонников чередой стильный повседневных образов. Отметим, что девушка развивает свой блог, а также явно хочет расти в модельной сфере. Она посещает модные показы всемирно известных брендов, время от времени сама выступает в роли фотомодели. При этом девушка буквально каждый день делится модным вдохновением с многотысячной армией поклонников в сети instagram.
Так, на своей страничке Соня опубликовала серию фото в новом трендовом осеннем образе. Который получился в меру “бунтарским”. Девушка позирует на фоне городский пейзажей (кстати, Нью-Йорка, где она живет). На Соне - простые голубые джинсы с дырками на коленях. Хотя следует отметить, что в этом сезоне стилисты советуют отказаться от потертостей и отверстиях на джинсах. А отдать предпочтение однотонному дениму.
Образ дополняет черная футболка, заправленная в штаны. А также спортивный бомбер.
Стильная внучка Софии Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Поклонники блогера и модели поспешили оставить свои комментарии под ее новыми фото:
Скриншот комментаиев: instagram.com/iamsofiaeve
Отметим, до этого 18-летняя София уже показывала стильные осенние луки в джинсах.
Стильная внучка Софии Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Напомним, ранее счастливая внучка Ротару очаровала романтикой с бойфрендом в Портофино.