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17 років з дня знайомства: Маша Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 14:28
17 років з дня знайомства: Маша Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На душевних знімках бачимо і дітей Єфросиніної

Маша Єфросиніна вирішила розділити з шанувальниками важливий момент у своєму житті. Так, телеведуча відзначила, що в цьому році вона відзначає вже 17-ту річницю стосунків зі своїм чоловіком – бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Зазначимо, що пара виховує двох дітей: донька Нана (14 років) і синочок Саша (4 роки).

При цьому Єфросиніна підкреслила, що 17 років тому вони з Тимуром почали зустрічатися. І перша доленосна зустріч відбулася на набережній Ялти.

"Шлях непростий, але абсолютно дивовижний", - підписала серію знімків Єфросиніна.

Телеведуча показала цілий сімейний альбом. На зворушливих і дуже душевних фото Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв позують в домашній обстановці. На них – домашній одяг, вони позують на кухні, на дивані. І звичайно ж, в колі своїх дітей.

17 років з дня знайомства: Маша Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком

 

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відзначають 17-у річницю відносин (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші поспішили буквально засипати її захопленими коментарями. Багато відзначили, що Маша і Тимур – це прекрасна пара. Шанувальники Єфросиніної побажали їй виняткового сімейного щастя.

  • Люблю вас! Нехай завжди все буде чудово!
  • Які атмосферні фото, викликали дуже хороші емоції, спасибі за це, щастя Вашій родині!
  • Бажаю Вам міцного здоров'я, взаєморозуміння, тепла і любові Вам і Вашому будинку, кохайте і будьте коханими, цінуйте і бережіть один одного.
  • Захоплююся парою, які змогли любити!
  • Щастя і нескінченної любові вашій родині!
  • Найкрасивіша українська пара!
  • Щастя Вашій родині, дивлячись на Вас, віриш в чисті і світлі відносини.
  • Ви ідеальні!
  • Бажаю, щоб на Вашому шляху більше не виникали складності.А подальша сімейне життя нехай буде солодке як мед!
  • Які ж ви гарні, Марія!
  • Такі зворушливі знімки, Маша! Дай Бог щастя та спокою вам і вашій родині! Ви дуже гарні люди!
 

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відзначають 17-у річницю відносин (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала ефективну вправу, яка допоможе схуднути і зняти стрес.

До речі, Аніта Луценко показала просту вправу від болю в спині.

Ми також писали, що Аніта Луценко дала поради, як зробити живіт плоским. Вона зазначила, що в даному питанні важливий комплексний підхід.

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