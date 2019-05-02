17 років з дня знайомства: Маша Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком

На душевних знімках бачимо і дітей Єфросиніної
Маша Єфросиніна вирішила розділити з шанувальниками важливий момент у своєму житті. Так, телеведуча відзначила, що в цьому році вона відзначає вже 17-ту річницю стосунків зі своїм чоловіком – бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Зазначимо, що пара виховує двох дітей: донька Нана (14 років) і синочок Саша (4 роки).
При цьому Єфросиніна підкреслила, що 17 років тому вони з Тимуром почали зустрічатися. І перша доленосна зустріч відбулася на набережній Ялти.
"Шлях непростий, але абсолютно дивовижний", - підписала серію знімків Єфросиніна.
Телеведуча показала цілий сімейний альбом. На зворушливих і дуже душевних фото Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв позують в домашній обстановці. На них – домашній одяг, вони позують на кухні, на дивані. І звичайно ж, в колі своїх дітей.
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відзначають 17-у річницю відносин (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальники Маші поспішили буквально засипати її захопленими коментарями. Багато відзначили, що Маша і Тимур – це прекрасна пара. Шанувальники Єфросиніної побажали їй виняткового сімейного щастя.
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відзначають 17-у річницю відносин (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна показала ефективну вправу, яка допоможе схуднути і зняти стрес.
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