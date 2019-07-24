16-летняя дочка Елены Кравец поразила ультра стильным образом в мини-юбке

Дочка звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец, 15-летняя Маша не часто делится со своими instagram-поклонниками новыми фото и видео. И все же время от времени девушка делится фото своих ярких и очень стильных образов. Например, в одном из своих недавних постов.

Так, на своей instagram-страничке Маша Кравец опубликовала новое фото, сделанное во время отдыха в Одесске. В частности, Маша отметила в геометках Одесский морской вокзал. Девушка позирует на смотровой площадке на фоне огромных кранов морвокзала.

"Одесский порт очень удивил нас с Сашей", - подписал снимок Маша, отмечая свою подругу.

Стильная Маша Кравец в Одессе (фото: instagram.com/ma_kravets)

При этом на фото Кравец младшая позирует в стильном образе. На девушке – ультра короткая джинсовая мини-юбка, демонстрирующая длинные стройные ножи. Также синяя рубашка в полоску, заправленная в юбку. На ногах – массивные кроссовки. Из аксессуаров – поясная сумка, накинутая через плечо. Отметим, что поясные сумки были "повальным" трендом в 2018 году. Однако этот практичный аксессуар настолько сильно полюбился модницам, что также перешел и в 2019 год.

Отметим, что Маша всегда приятно удивляет поклонников различными образами. Предлагаем посмотреть на несколько самых трендовых:

Стильная Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Напомним, ранее Елена Кравец покорила сеть фото с подросшими двойняшками. 19 июля двойняшки Ваня и Ката отпраздновали день рождения - малышам исполнилось 3 года. В честь такого важного события, Елена опубликовала редкий кадр с детьми. Все же следует отметить, что Кравец весьма неактивна в соцсетях. Особенно актриса скрывает свою личную жизнь.

Также до этого Кравец покорила фанов фото в купальнике. На опубликованном снимке Елена выглядит очень молодо, а главное - счастливой.