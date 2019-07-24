16-річна донька Олени Кравець вразила ультрастильним образом в міні-спідниці

Донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець, 15-річна Маша не часто ділиться зі своїми instagram-шанувальниками новими фото і відео. І все ж час від часу дівчина ділиться фото своїх яскравих і дуже стильних образів. Наприклад, в одному зі своїх недавніх постів.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша Кравець опублікувала нове фото, зроблене під час відпочинку в Одесске. Зокрема, Маша зазначила в геовыдмытках Одеський морський вокзал. Дівчина позує на оглядовому майданчику на тлі величезних кранів морвокзалу.

"Одеський порт дуже здивував нас з Сашею", - підписав знімок Маша, відзначаючи свою подругу.

Стильна Маша Кравець в Одесі (фото: instagram.com/ma_kravets)

При цьому на фото Кравець молодша позує в стильному образі. На дівчині – ультра коротка джинсова міні-спідниця, що демонструє довгі стрункі ножі. Також синя сорочка в смужку, заправлена в спідницю. На ногах – масивні кросівки. З аксесуарів – поясна сумка, накинута через плече. Зазначимо, що поясні сумки були "повальним" трендом в 2018 році. Однак цей практичний аксесуар настільки сильно полюбився модницям, що також перейшов і в 2019 рік.

Зазначимо, що Маша завжди приємно дивує шанувальників різними образами. Пропонуємо подивитися на кілька самих трендових:

Стильна Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Нагадаємо, раніше Олена Кравець підкорила мережу фото з підрослими двійнятами. 19 липня двійнята Ваня і Ката відсвяткували день народження - малюкам виповнилося 3 роки. В честь такої важливої події, Олена опублікувала рідкісний кадр з дітьми. Все ж слід зазначити, що Кравець вельми неактивна в соцмережах. Особливо актриса приховує своє особисте життя.

Також до цього Кравець підкорила фанів фото в купальнику. На опублікованому знімку Олена виглядає дуже молодо, а головне - щасливою.