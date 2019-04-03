14-летняя дочь Оли Поляковой взбудоражила фанов снимком на пилоне

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша уже совсем взрослая и самостоятельная девушка. Так, недавно во время каникул она без мамы путешествовала по живописной Италии и делилась с поклонниками красочными кадрами, теперь же взбудоражила сеть несколько дерзким снимком.

Ранее Маша уже рассказывала, что ей удалось добиться впечатляющих результатов в похудении благодаря правильному питанию и спорту - в частности, она занимается танцами на пилоне. На своей странице в Instagram юная красотка опубликовала фото, на котором она сидит на коленях и держится руками за шест. Снимок сделан с интересного ракурса, как бы сверху.

Полякова-младшая одета в оранжевую футболку, а на руке у нее красуется крупный браслет.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Лично я обожаю носить браслеты, а у вас какие любимые украшения?" - поинтересовалась Мария у подписчиков.

Пользователи сети оставили комплименты красоте девушки и рассказали о своих предпочтениях в украшениях.

"Суперская фотка, я очень люблю браслеты от Пандоры"

"Ах как же ты на маму похожа"

"Я думаю, пора уже быть на высоте, и чтоб фото были бомба!"

"Красавица! Ты большой пример для девочек!"

"Умница"

"Очаровательная"

"Красивый браслет и ты красотка"

Напомним, дочь Оли Поляковой рассмешила сеть "чудным" фото, на котором она не очень удачно получилась. "Мама сказала, что я тут красотка", - с юмором подписала снимок Маша Полякова.

Также ранее Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье. Девушка позировала в элегантном черном платье-пиджаке с открытыми плечами, дополнив свой образ такими же черными туфлями-лодочками.