14-річна дочка Олі Полякової розбурхала фанів знімком на пілоні

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша вже зовсім доросла і самостійна дівчина. Так, нещодавно під час канікул вона без мами подорожувала по мальовничій Італії і ділилася з шанувальниками барвистими кадрами, тепер же розбурхала мережу трохи зухвалим знімком.

Раніше Маша вже розповідала, що їй вдалося досягти вражаючих результатів в схудненні завдяки правильному харчуванню та спорту - зокрема, вона займається танцями на пілоні. На своїй сторінці в Instagram юна красуня опублікувала фото, на якому вона сидить на колінах і тримається руками за жердину. Знімок зроблений з цікавого ракурсу, як би зверху.

Полякова-молодша одягнена в помаранчеву футболку, а на руці у неї красується великий браслет.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Особисто я обожнюю носити браслети, а які у вас улюблені прикраси?" - поцікавилася Марія у підписників.

Користувачі мережі залишили компліменти красі дівчини і розповіли про свої уподобання в прикрасах.

"Суперская фотка, я дуже люблю браслети від Пандори"

"Ах як же ти на маму схожа"

"Я думаю, пора вже бути на висоті, і щоб фото були бомба!"

"Красуня! Ти великий приклад для дівчаток!"

"Розумниця"

"Чарівна"

"Красивий браслет і ти красуня"

Нагадаємо, дочка Олі Полякової розсмішила мережу "дивним" фото, на якому вона не дуже вдало вийшла. "Мама сказала, що я тут красуня", - з гумором підписала знімок Маша Полякова.

Також раніше Маша Полякова блиснула стрункими ніжками в короткий міні-сукні. Дівчина позувала в елегантній чорній сукні-піджаку з відкритими плечима, доповнивши свій образ такими ж чорними туфлями-човниками.