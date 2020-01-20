13-летняя дочь Анджелины Джоли взволновала резким похудением из-за приема препаратов для смены пола

Анджелина Джоли (коллаж: РБК-Украина)

Шайло все еще принимает гормональные препараты

В американских СМИ пристально следят не только за “воссоединением” Дженнифер Энистон и Брэда Питта, но и за жизнью еще одной голливудской дивы - Анджелины Джоли. При этом 44-летняя красотка, похоже, решила “уйти в подполье” и стать примерной мамой. Джоли крайне редко посещает светские мероприятия, ТВ-эфиры, практически не дает интервью. Новости о ней зачастую представляют сводки папарацци, которым время от времени удается выловить любимицу миллионов во время шопинга или прогулок с детьми. Кроме того, по сообщениям зарубежных СМИ, Джоли все еще живет в состоянии постоянного стресса и заметно похудела. Якобы, Анджи никак не может отойти от сложного бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, который начался в сентябре 2016 года и завершился лишь в апреле 2019 года.

На днях внимание американских СМИ привлекла также 13-летняя дочь Джоли и Питта - Шайло. Папарацци сделали несколько снимков девочки. И от внимания журналистов не ускользнул тот факт, что она резко похудела.

Шайло теперь официально взяла себе имя Джон (скриншот: instagram.com/promisee.el)

Отметим, что Рождество дети известной голливудской пары провели с Питтом. Сама же Анджелина провела Рождество в одиночестве. По словам инсайдеров, что из-за событий, связанных с разводом, Джоли практически забывает нормально есть, питаясь едва ли не одними фруктами и кофе.

Шайло также заметно похудела. Однако на фоне другой причины. Как известно, девушка-подросток принимает гормональные препараты, чтобы совершить так называемый трансгендерный переход. Напомним, что в декабре 2014 года СМИ стало известно, что Шайло считает себя мальчиком с именем Джон. Джоли и Питт приняли ее генерную идентичность и дали согласие на прием ребенком препаратов по смене пола.

Такие таблетки не только помогают Шайло Нувель (полное имя ребенка) стать максимально похожей на мальчика, но также вызывают очень резкое снижение веса. Особенно, когда ребенок находится в стадии переходного возраста.

Скриншоты: instagram.com/shilove.jp

Отметим, что с недавних пор дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на Джон. Теперь так ее называют близкие.

К слову, Шайло-Джон стала первым биологическим ребенком Джоли и Питта. Девочка родилась 27 мая 2006 года в Намибии. При этом в Библии имя Шайло Нувель означает “мирная”. После рождения дочери за семьей Анджи и Брэда СМИ утроили настоящую охоту. Однако первыми снимки девочки получили журналы “People” и “Hello!”, которым голливудская пара продала право на публикацию фото малышки за 10 миллионов долларов. Это была рекордная сумма, из-за чего фото Шайло стали самыми дорогими кадрами знаменитостей в истории мирового шоу-бизнеса.

Напомним, ранее Анджелина Джоли стильно прошлась по магазинам с двойняшками Нокс и Вивьен.