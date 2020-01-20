13-річна дочка Анджеліни Джолі схвилювала різким схудненням ічерез прийом препаратів для зміни статі

Анджеліна Джолі (колаж: РБК-Україна)

Шайло все ще приймає гормональні препарати

В американських ЗМІ пильно стежать не тільки за "воз'єднанням" Дженніфер Еністон і Бреда Пітта, але і за життям ще однієї голлівудської діви - Анджеліни Джолі. При цьому 44-річна красуня, схоже, вирішила "піти в підпілля" і стати зразковою мамою. Джолі вкрай рідко відвідує світські заходи, ТВ-ефіри, практично не дає інтерв'ю. Новини про неї найчастіше представляють папараці, яким час від часу вдається виловити улюбленицю мільйонів під час шопінгу чи прогулянки з дітьми. Крім того, за повідомленнями зарубіжних ЗМІ, Джолі все ще живе в стані постійного стресу і помітно схудла. Нібито, Анджі ніяк не може відійти від складного процесу розлучення з Бредом Піттом, який почався у вересні 2016 року і завершився лише в квітні 2019 року.

На днях увагу американських ЗМІ привернула також 13-річна дочка Джолі і Пітта Шайло. Папараці зробили кілька знімків дівчинки. І від уваги журналістів не вислизнув той факт, що вона різко схудла.

Шайло тепер офіційно взяла собі ім'я Джон (скріншот: instagram.com/promisee.el)

Зазначимо, що Різдво діти відомої голлівудської пари провели з Піттом. Сама ж Анджеліна провела Різдво на самоті. За словами інсайдерів, що через події, пов'язаних з розлученням, Джолі практично забуває нормально їсти, харчуючись ледь не одними фруктами і кавою.

Шайло також помітно схудла. Однак на тлі іншої причини. Як відомо, дівчина-підліток приймає гормональні препарати, щоб зробити так званий трансгендерний перехід. Нагадаємо, що в грудні 2014 року ЗМІ стало відомо, що Шайло вважає себе хлопчиком з ім'ям Джон. Джолі і Пітт прийняли її генерну ідентичність і дали згоду на прийом дитиною препаратів по зміні статі.

Такі таблетки не тільки допомагають Шайло Нувель (повне ім'я дитини) стати максимально схожою на хлопчика, але також викликають дуже різке зниження ваги. Особливо, коли дитина перебуває у стадії перехідного віку.

Скріншоти: instagram.com/shilove.jp

Зазначимо, що з недавніх пір дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта офіційно змінила ім'я на Джон. Тепер так її називають близькі.

До речі, Шайло-Джон стала першою біологічною дитиною Джолі та Пітта. Дівчинка народилася 27 травня 2006 року в Намібії. При цьому в Біблії ім'я Шайло Нувель означає "мирна". Після народження дочки за сім'єю Анджі і Бреда ЗМІ влаштували справжнє полювання. Однак першими знімки дівчинки отримали журнали "People" і "Hello!", яким голлівудська пара продала право на публікацію фото малятки за 10 мільйонів доларів. Це була рекордна сума,через що фото Шайло стали найдорожчими кадрами знаменитостей в історії світового шоу-бізнесу.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі стильно пройшлася по магазинах з двійнятами Нокс і Вів'єн.