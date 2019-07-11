"Не бреюсь и не моюсь": Влад Топалов ошарашил пикантными подробностями свадебного путешествия

Влад Топалов решил наконец поделиться с поклонниками деталями отдыха своего свадебного путешествия. Напомним, что Влад и Регина Тодоренко на данный момент проводят свадебное путешествие в Греции. Вместе с сыном Михаилом, которому еще нет и года, счастливая семья наслаждается солнечными ваннами на острове Крит. При этом долгое время Влад ничего не постил на своей instagram-страничке, что касалось бы его отдыха. Музыкант лишь делился фото и видео со свадьбы, которая отгремела в Италии 3 июля.

И вот, Топалов опубликовал парочку видео, которыми рассмешил поклонников. Ведь судя по его рассказам, музыкант ведет на курорте “дикий образ жизни”.

Так, по-словам музыканта, во время своего свадебного путешествия он не бреется, не расчесывается и более того - не моется. Мол, зачем, если есть море рядом?!

“Ну вот я и дополз до Stories.Как вы видите, я не бреюсь, не причесывается. И да, я не моюсь. Я моюсь раз в несколько дней. Ну потому что есть море, соленая вода. Вполне комфортно себя чувствую. Никаких у меня с этим нет проблем. Более того, у моей жены нет с этим никаких проблем”, - комментирует видео Топалов.

При этом на видео музыкант куда-то идёт. Возможно на пляж. Соответствующее видео появилась в Twitter-блоге MyGlamWish.

На видео Топалов также показывает поклонникам свою небольшую бородку и усики. Музыкант спрашивает у фолловеров, что ему делать с этой бородой - отращивать дальше или побрить.

“Я вот думаю, отпускать мне дальше вот это вот, что у меня растёт… Это же не борода и не усы - это какая-то мелочь, но растет. В общем я какой-то вяленький”, - подытожил Топалов.

Также чуть позже в своем Instagram Stories музыкант опубликовал парочку фото с отдыха. Скорее всего снимки были сделаны на пляже. На фото Топалов позирует в зеркальных солнцезащитных очках - это, кстати, тренд прошлого сезона, который все еще актуален в этом году.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Отметим, что на данный момент главный информ повод вокруг пары - новые фото с их свадьбы. Пышное торжество прошло 3 июля в итальянском городе Сорренто. Тогда Влад и Регина особо не публиковали фото торжества. И вот наконец-то звездная пара начинает понемногу показывать многомиллионной армии поклонников детали своих образов и т.д. Так, Регина и Влад появились на обложке известного глянца, позируя в свадебных нарядах.

Также до этого Тодоренко призналась в своих смелых экспериментах. Телеведущая как-то довела маму до слез изменениями во внешности.