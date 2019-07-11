"Буду хранить вечность!" Регина Тодоренко похвасталась эксклюзивными фото со свадьбы

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о своем роскошном свадебном платье

Регина Тодоренко и Влад Топалов 3 июля отпраздновали роскошную итальянскую свадьбу в городе Сорренто. Торжество длилось целых три дня, а для гостей был введен строгий дресс-код. Кроме того, как оказалось, Влад и Регина запретили присутствующим снимать праздник на камеру. Само торжество прошло на роскошной вилле Астория с видом на потрясающие окрестные пейзажи. Регина и Влад решили побаловать поклонников эксклюзивными кадрами, и теперь публикуют снимки с праздника и делятся своими эмоциями на страничках в Instagram. Ведущая решила приоткрыть завесу тайны и показала свадебный фотосет для журнала ОК!, а также немного рассказала о своем наряде невесты.

Так, Регина и Влад не могут до сих пор поверить, что они уже муж и жена. "До сих пор в шоке – неужели мы муж и жена?" - гласит заголовок на обложке.

Звезда "Орла и Решки" призналась, что над ее свадебным нарядом мастера трудились всего три недели, а ведь это очень маленький срок для подобных заказов! Зато результат превзошел все ожидания Регины, потому она решила, что платье будет переходить по наследству всем женщинам в ее семье.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! Но это не про меня. По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом ещё и свою дочку, и внучку заставлю надеть", - заявила ведущая.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также она показала два снимка, на которых позирует вместе с мужем Владом Топаловым. На Регине – два разных белоснежным платья. На первом фото – романтичный наряд с лифом, оформленным под корсет, а также круглым вырезом-декольте и длинными рукавами.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"У нас была такая свадьба, о которой я и мечтать не могла. Мне хочется лишь сказать слова благодарности своему мужу Владу Топалову, своей большой семье и тем талантливым людям, которые создали для нас фантастический праздник!" - написала Регина.

Поклонники принялись активно обсуждать образы жениха и невесты и делится своими впечатлениями под фото.

"Региночка, вы классные", "Регина, вы очень хорошая пара и красивая", "Какие красивые!", "Регинка-прекрасна!", "Ты такая красивая и нежная!", "Красавчики! Поздравляю! Любви вам!" - писали поклонники пары.

Скриншот комментариев

Ранее Влад Топалов показал фото в стильном праздничном костюме и поделился эмоциями от собственной свадьбы.