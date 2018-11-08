Жена Юрия Никитина поделилась лайфхаками по созданию макияжа

Ольга Горбачева. Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачева, рассказала, как с помощью косметики сделать внешонсть идеальной

Супруга знаменитого украинского продюсера Юрия Никитина поделилась бьюти-лайфхаками.

На свою страничку в Instagram Ольга Горбачева выложила несколько советов, которые, по ее мнению, помогут добиться желанного результата в экспериментах со внешностью.

"Самый нужный лайфхак по макияжу, который я когда-либо слышала:

1. Если нос длинный, удлинять глаз.

2. Если нос широкий, круглить глаз.

И все! Если не считать того прискорбного факта, что он всю жизнь растет, а точнее, опускается под силой земного притяжения", - пошутила Горбачева.

Фото: Ольга Горбачева. Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Напомним, ранее мы писали, что Ольга Горбачева и Юрий Никитин отметили годовщину свадьбы.

Кстати, Ольга Горбачева запустила уникальный онлайн-марафон для женщин.

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