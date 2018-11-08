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Дружина Юрія Нікітіна поділилася лайфхаками щодо створення макіяжу

Lite » Краса і здоров'я 08.11.2018 - 07:48
Ольга Горбачова. Фото: instagram.com/gorbachovaolga
Ольга Горбачова. Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачова, розповіла, як за допомогою косметики зробити ідеальної внешонсть

Дружина знаменитого українського продюсера Юрія Нікітіна поділилася б'юті-лайфхаками.

На свою сторінку в Instagram Ольга Горбачова виклала кілька порад, які, на її думку, допоможуть досягти бажаного результату в експериментах з зовнішністю.

"Найпотрібніший лайфхак по макіяжу, який я коли-небудь чула:
1. Якщо ніс довгий, подовжувати очей.
2. Якщо ніс широкий, круглить очей.
І все! Якщо не вважати того сумного факту, що він все життя зростає, а точніше, опускається під силою земного тяжіння", - пожартувала Горбачова.

Дружина Юрія Нікітіна поділилася лайфхаками щодо створення макіяжу Дружина Юрія Нікітіна поділилася лайфхаками щодо створення макіяжу

Фото: Ольга Горбачова. Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Горбачова і Юрій Нікітін відзначили річницю весілля.

До речі, Ольга Горбачова запустила унікальний онлайн-марафон для жінок.

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