Для здоровья и красоты: чек-лист правильных привычек

Нутрициолог поделилась списком ежедневных действий для стройности и хорошего самочувствия
Главный человек, который может и должен о нас позаботиться – это мы сами. Отношение к себе влияет на наше состояние, здоровье, закладывает фундамент и для отношений с окружающими.
Нутрициолог Светлана Никитчук поделилась на своей странице в Instagram своим чек-листом правильных привычек для тех, кто хочет иметь здоровое и красивое тело:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Конечно, иногда вы можете проспать зарядку или не успеть взять с собой перекус. Но исключения случаются, а планомерное развитие привычки дает постоянный результат в виде бодрости, легкого и рабочего настроения, крепкого сна.
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова научила питаться бюджетно, разнообразно и правильно.
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