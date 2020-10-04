Для здоровья и красоты: чек-лист правильных привычек

Главный человек, который может и должен о нас позаботиться – это мы сами. Отношение к себе влияет на наше состояние, здоровье, закладывает фундамент и для отношений с окружающими.

Нутрициолог Светлана Никитчук поделилась на своей странице в Instagram своим чек-листом правильных привычек для тех, кто хочет иметь здоровое и красивое тело:

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Утром выпить воды (не ледяной и не кипяток),

Пропить Хлорофилл курсом,

Утреннее вытяжение (тянемся вверх в течение 1-2 минуты). За это время диафрагма встаёт на место, это полезно и для позвоночника, и для внутренних органов и конечно дает бодрость.

Зарядка (формат меняется, это могут быть танцы или набор упражнений).

Иллюстративное фото (pexels.com)

В течение дня систематическое движение. Даже ходьба или пешая прогулка на свежем воздухе помогают разбавить сидячим образом жизни.

Иметь полезный перекус (орехи, сухофрукты и т.д.), если я не дома. Уважаю свой голод.

Иллюстративное фото (pexels.com)

И конечно, чистота мыслей и позитивный настрой, найти радость в каждом дне.

А ещё мне нравится идея вести дневник благодарности – это помогает переключить настрой с негатива и неприятностей на позитив!

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Конечно, иногда вы можете проспать зарядку или не успеть взять с собой перекус. Но исключения случаются, а планомерное развитие привычки дает постоянный результат в виде бодрости, легкого и рабочего настроения, крепкого сна.

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