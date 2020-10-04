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Для здоров'я та краси: чек-лист правильних звичок

Автор: Марина Настевич

Нутриціолог поділилася список щоденних дій для стрункості і гарного самопочуття

Головна людина, яка може і повинна про нас подбати, – це ми самі. Ставлення до себе впливає на наш стан, здоров'я, закладає фундамент для відносин з оточуючими.

Нутриціолог Світлана Нікітчук поділилася на своїй сторінці в Instagram своїм чек-листом правильних звичок для тих, хто хоче мати здорове і красиве тіло:

  • Вранці випити води (не крижаної і не окріп),
  • Пропити Хлорофіл курсом,
  • Ранкове витягування (тягнемося вгору протягом 1-2 хвилини). За цей час діафрагма встає на місце, це корисно і для хребта, і для внутрішніх органів і звичайно дає бадьорість.
  • Зарядка (формат змінюється, це можуть бути танці або набір вправ).

Ілюстративне фото (pexels.com)

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  • Протягом дня систематичний рух. Навіть ходьба або піша прогулянка на свіжому повітрі допомагають розбавити сидячим способом життя.
  • Мати корисний перекус (горіхи, сухофрукти тощо), якщо я не вдома. Поважаю свій голод.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • І звичайно, чистота думок і позитивний настрій, знайти радість у кожному дні.
  • А ще мені подобається ідея вести щоденник подяки – це допомагає переключити настрій з негативу і неприємностей на позитив!


Звичайно, іноді ви можете проспати зарядку або не встигнути взяти з собою перекус. Але винятки трапляються, а планомірний розвиток звички дає постійний результат у вигляді бадьорості, легкого і робочого настрою, міцного сну.

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