Для здоров'я та краси: чек-лист правильних звичок

Нутриціолог поділилася список щоденних дій для стрункості і гарного самопочуття
Головна людина, яка може і повинна про нас подбати, – це ми самі. Ставлення до себе впливає на наш стан, здоров'я, закладає фундамент для відносин з оточуючими.
Нутриціолог Світлана Нікітчук поділилася на своїй сторінці в Instagram своїм чек-листом правильних звичок для тих, хто хоче мати здорове і красиве тіло:
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Ілюстративне фото (pexels.com)
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Звичайно, іноді ви можете проспати зарядку або не встигнути взяти з собою перекус. Але винятки трапляються, а планомірний розвиток звички дає постійний результат у вигляді бадьорості, легкого і робочого настрою, міцного сну.
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