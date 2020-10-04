Для здоров'я та краси: чек-лист правильних звичок

Головна людина, яка може і повинна про нас подбати, – це ми самі. Ставлення до себе впливає на наш стан, здоров'я, закладає фундамент для відносин з оточуючими.

Нутриціолог Світлана Нікітчук поділилася на своїй сторінці в Instagram своїм чек-листом правильних звичок для тих, хто хоче мати здорове і красиве тіло:

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Вранці випити води (не крижаної і не окріп),

Пропити Хлорофіл курсом,

Ранкове витягування (тягнемося вгору протягом 1-2 хвилини). За цей час діафрагма встає на місце, це корисно і для хребта, і для внутрішніх органів і звичайно дає бадьорість.

Зарядка (формат змінюється, це можуть бути танці або набір вправ).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Протягом дня систематичний рух. Навіть ходьба або піша прогулянка на свіжому повітрі допомагають розбавити сидячим способом життя.

Мати корисний перекус (горіхи, сухофрукти тощо), якщо я не вдома. Поважаю свій голод.

Ілюстративне фото (pexels.com)

І звичайно, чистота думок і позитивний настрій, знайти радість у кожному дні.

А ще мені подобається ідея вести щоденник подяки – це допомагає переключити настрій з негативу і неприємностей на позитив!

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Звичайно, іноді ви можете проспати зарядку або не встигнути взяти з собою перекус. Але винятки трапляються, а планомірний розвиток звички дає постійний результат у вигляді бадьорості, легкого і робочого настрою, міцного сну.

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