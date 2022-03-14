Чем заменить магазинный скраб для лица и тела: компоненты есть на каждой кухне

Наша кожа нуждается в регулярном уходе, чтобы быть сияющей и красивой. Но что делать, если доступ к магазинам косметики ограничен. Выход можно найти на любой кухне, ведь имея в банке остатки риса и немного воображения, реально приготовить домашний скраб для лица и тела.
Мы с Lite собрали лучшие способы от бьюти-блогеров.
Самые важные правила скраба
Хотя приготовить скраб можно из чего угодно, есть два незыблемых правила: масляная составляющая (есть исключения) и абразивные частицы. Это то, что должно быть в скрабе.
В качестве абразива можно использовать соль, сахар, кофе, крупы, семена трав и даже перетертые шкурки цитрусовых.
Рисовый скраб для лица
100 грамм риса нужно промыть и хорошо просушить (идеально - несколько дней). Измельчите рис блендером или кофемолкой почти в пыль. Смешайте с водой, чтобы получить кашицу.
Такой скраб хорошо подходит для жирной и проблемной кожи. Его наносят на распаренное лицо не чаще 1 раза в неделю.
Для сухой и чувствительной кожи он не подойдет.
Кофейный скраб для "проблемных зон" тела
Измельчите с помощью кофемолки 200 грамм кофе, добавьте 5 капель эфирного масла (если есть такое) и несколько столовых ложек оливкового масла. Наносите на предварительно очищенную, мокрую и распаренную кожу. Тщательно массируйте проблемные зоны в течение 15 минут. Использовать можно не чаще 2 раз в неделю.
Особенно хорошо такой скраб справляется с проблемными зонами бедер, ягодиц, живота, помогая делать кожу упругой.
Медово-солевой скраб для всего тела
Смешайте 200 грамм соли и 100 грамм жидкого меда. Равномерно нанесите по всему телу круговыми массажными движениями. Дайте смеси немного побыть на коже. Использовать можно 1 раз в неделю.
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